AHKAH新作ジュエリー登場♡エレメンツとシャンデリアが描く輝きの世界

洗練された輝きで多くの女性を魅了し続けるAHKAHから、心ときめく新作ジュエリーが登場します。クリエイティブディレクターKatieHillierが手がける今シーズンは、立体的な美しさを描く「エレメンツ」と、ブランドを象徴する「シャンデリア」が主役。発売に先がけて開催される銀座三越のポップアップでは、特別な空間でその世界観を体感できます♡

立体美が際立つ「エレメンツ」

＜ラインナップ＞

・エレメンツ フローティング グラン ピアス

価格：各484,000円※シングルピアス

・エレメンツ フローティング ネックレス

価格：各396,000円

・エレメンツフローティングリング

価格：各484,000円～506,000円※サイズで異なります

・エレメンツフローティングイヤーカフ

価格：242,000円

・エレメンツフローティングピアス

価格：341,000円※シングルピアス

様々なオブジェクトが重なり合う造形美を表現した「エレメンツ」シリーズ。

新作の“エレメンツフローティング”は、プラチナラインにダイヤモンドが煌めき、異なるフォルムのイエローゴールドラインが軽やかな浮遊感を演出します。

光を受けるたびに表情を変え、モダンで洗練された存在感を放つデザインは、日常にも特別なシーンにも寄り添います。

シャンデリアラディアントイヤーカフ



価格：3,100,000円

「シャンデリアラディアントイヤーカフ」は、AHKAHのリブランディングを象徴するステートメントピース。

VVSクラスのダイヤモンド207ピースを贅沢にセッティングし、耳全体を包み込む大胆かつ繊細なフォルムが魅力です。身体の動きに合わせて揺らめく光が、耳もとに優美な輝きを添えます。

※素材は全て18KYG/Pt/ダイヤモンドです

※価格は全て2026年1月21日時点の税込価格です

銀座三越で特別な体験を

2026年2月4日（水）～10日（火）の期間、銀座三越本館1階ザ・ステージにてポップアップストアを開催。

新作「エレメンツ」をいち早くチェックできるほか、通常は出会えない「シャンデリア」の希少なピースもラインアップ。ブランドの世界観を体現する空間で、特別な一本との出会いを楽しめます♪

期間：2026年2月4日（水）～2月10日（火）

場所：銀座三越本館1階ザ・ステージ

自分らしく輝く、その瞬間に

美しさがそっと花ひらく季節に、AHKAHのジュエリーは自分らしい輝きを後押ししてくれます。日常を格上げする繊細なデザインから、特別な存在感を放つ名品まで揃う今シーズン。

心が動く瞬間を大切に、あなただけの輝きを見つけてみてください♡