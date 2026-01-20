¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÄ½Õº×2026 by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¡Ë¤ò£³·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£2025Ç¯£··îÊüÁ÷¤Î¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÙÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤ª¤è¤ÓÈÖÁÈÁí»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Î¡ÖABEMA¡×³«¶É°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ç¤âºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
£³·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤Ï¡¢£´·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·À¸³è¤ä¿·³Ø´ü¤Î¡ÈÁ°Ìëº×¡É¤È¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ä¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Ò¤È¤Ä¤Î»×¤¤½Ð¤òÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2024Ç¯¤«¤éÇ¯¤Ë°ìÅÙ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè²ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀÄ½Õº×2025¡×¤Ç¤Ï¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤Û¤«¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤¬¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿2,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇ®¶¸¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë£µÁÈ¤òÈ¯É½¡£ÆâÅÄ¶â¸ã¡õÂ¿ÅÄÍü²»¤Î¡È¤¤ó¤ê¤Î¡É¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÁÒß·½Ó¡õÃ«Â¼Í¥¿¿¤Î¡È¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤«¡¢¿¢Ìî²ÖÆ»¡õ¤ê¤ó¤«¤Î¡È¤ê¤ó¤Ï¤Ê¡É¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¡õÆ£ÅÄ¤ß¤¢¤Î¡È¤±¤ó¤ß¤¢¡É¥«¥Ã¥×¥ë¡¢²ÏÂ¼³ðæÆ¡õÁêÔÇÀ±²»¤Î¡È¤«¤Ê¤ê¤Î¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¡ÖÀÄ½Õº×¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤äÂº¤¤¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È»²²Ã¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê·ôÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¡¢½Ð±é¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢£¤±¤ó¤ß¤¢¥«¥Ã¥×¥ë
¢§ÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¡Ê¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤Ë¤Æ£²²óÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª Á°²ó¤Ï¤Þ¤À½é¡¹¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¿Í¤Ê¡È¤±¤ó¤ß¤¢¡É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤á¤Æ²ñ¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡Ê¤ß¤¢¡Ë
£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÀÄ½Õº×¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢£±Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹♡ ¡È¤±¤ó¤ß¤¢¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¶á¤¯¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¡õ³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤È¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¾¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÎÙ¤ÎÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼«Ê¬Ëá¤¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¯¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¤ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë
¢§ÆâÅÄ¶â¸ã¡Ê¤¤ó¤´¡Ë
Á°²ó½é¤á¤Æ¡ÖÀÄ½Õº×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¤¤è¤¦¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È¤¤ó¤ê¤Î¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤òÃ¯¤è¤ê¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§Â¿ÅÄÍü²»¡Ê¤ê¤Î¤ó¡Ë
ÆóÅÙÌÜ¤Î¡ÖÀÄ½Õº×¡×¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁ°²ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶â¸ã¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á°¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¼«Ê¬¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÅöÆü¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ë
¢§Ã«Â¼Í¥¿¿¡Ê¤æ¤Þ¡Ë
¤Þ¤º¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÀÄ½Õº×2026¡×¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤·¡¢¡È¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤ÊÔ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤È¤¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¢§ÁÒß·½Ó¡Ê¤·¤å¤ó¡Ë
Í¥¿¿¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªÍ¥¿¿¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡È¥Þ¥¸¥«¥ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°ì½ï¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë
¢§¤·¤å¤ó¤æ¤Þ
½é¤á¤Æ¡ÖÀÄ½Õº×¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤äÂº¤¤¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡ª
