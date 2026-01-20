ジャングリア沖縄、新アトラクション「グラビティ ドロップ」が始動へ【JUNGLIA】
高さ約20mの地点から仰向けで落下し、極限スリルを体験できる新アトラクション「グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）」が、2026年1月24日(土)よりジャングリア沖縄に新たに誕生する。
■グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）
約20ｍの高さで、宙吊りにされている状態から突然フックが外され背中から真っ逆さまに急落下。まさに全てから開放され、重力だけに身を委ねる。勇気を振り絞って挑戦したその先に見えるのは、視界全体に広がる南国の真っ青な空。ネットにやさしく包みこまれ着地した、この極限のスリルと興奮がやみつきに。
＜詳細＞
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
地上からの高さ：約20m
着地時の最大時速 57km/h
対象年齢：10才未満の方には、必ず18才以上の方が同伴
体重：30kg以上100kg未満
■ジャングリア沖縄について
2025年7月25日に開業したジャングリア沖縄は、世界自然遺産にも登録されているやんばるの森を擁する沖縄北部に位置し、都会にはない“興奮”と“贅沢”を体感できるこれまでにない沖縄体験を提供するテーマパークだ。
パーク名称：JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
パーク所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
パーク総面積：約60ha(敷地総面積 約120ha)
アトラクション数：22*
飲食施設：15*
物販施設：10*
公式サイト ：https://junglia.jp/
公式X ：https://x.com/JUNGLIA_OKINAWA
公式Instagram ：https://www.instagram.com/junglia_okinawa_official/
公式LINE : https://lin.ee/Zu4mBlX
* 2025年1月28日、本リリース発表時点
■YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）※2026年GW前後に導入予定
＜詳細＞
タイプ：ライドアトラクション
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
ライド直径：約16m
最大高度：約20m
最大乗車人数：48名
利用基準：身長120cm以上
オープン日：2026年 ゴールデンウィーク前後予定（※詳細は決まり次第発表）
■ジャングリア沖縄 公式サイト
■ジャングリア沖縄 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車
■グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）
約20ｍの高さで、宙吊りにされている状態から突然フックが外され背中から真っ逆さまに急落下。まさに全てから開放され、重力だけに身を委ねる。勇気を振り絞って挑戦したその先に見えるのは、視界全体に広がる南国の真っ青な空。ネットにやさしく包みこまれ着地した、この極限のスリルと興奮がやみつきに。
＜詳細＞
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
地上からの高さ：約20m
着地時の最大時速 57km/h
対象年齢：10才未満の方には、必ず18才以上の方が同伴
体重：30kg以上100kg未満
■ジャングリア沖縄について
2025年7月25日に開業したジャングリア沖縄は、世界自然遺産にも登録されているやんばるの森を擁する沖縄北部に位置し、都会にはない“興奮”と“贅沢”を体感できるこれまでにない沖縄体験を提供するテーマパークだ。
パーク名称：JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
パーク所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
パーク総面積：約60ha(敷地総面積 約120ha)
アトラクション数：22*
飲食施設：15*
物販施設：10*
公式サイト ：https://junglia.jp/
公式X ：https://x.com/JUNGLIA_OKINAWA
公式Instagram ：https://www.instagram.com/junglia_okinawa_official/
公式LINE : https://lin.ee/Zu4mBlX
* 2025年1月28日、本リリース発表時点
■YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）※2026年GW前後に導入予定
＜詳細＞
タイプ：ライドアトラクション
エリア：ジャングル エクストリームズエリア
ライド直径：約16m
最大高度：約20m
最大乗車人数：48名
利用基準：身長120cm以上
オープン日：2026年 ゴールデンウィーク前後予定（※詳細は決まり次第発表）
■ジャングリア沖縄 公式サイト
■ジャングリア沖縄 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車