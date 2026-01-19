この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が結果の差を解説！『【神回】一括投資と積立投資の差が凄い！新NISAの2年間の運用結果について紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で『【神回】一括投資と積立投資の差が凄い！新NISAの2年間の運用結果について紹介します！』と題した動画を公開した。新NISAが始まってから2年間という限られた期間を切り取り、一括投資と積立投資という代表的な投資手法で、運用結果にどのような違いが生じたのかを検証している。



動画では、2024年1月から2025年12月までの2年間を想定し、主要な投資信託を同一条件で比較する。対象となったのは米国株式、全世界株式、国内株式、特定の成長株指数、そして金である。期初に100万円を一括投資した場合と、毎月一定額を積み立てた場合の結果を並べることで、投資方法の違いが数字として可視化されていく。



一括投資の結果だけを見ると、特定の資産が大きく伸び、一般的なインデックス同士では明確な差がついたように見える。しかし積立投資に切り替えた瞬間、その順位が逆転する場面が現れる。特に、当初は出遅れていた指数が、積立では上位に浮上する点は印象的である。この違いは単なる運の問題ではなく、価格推移の過程に理由があると鳥海氏は説明する。



積立投資では、最終的な到達点だけでなく、そこに至るまでの値動きが結果を左右する。途中で低迷する期間が長いほど、購入単価が抑えられ、後半の上昇が効いてくる。一方、初期に大きく上昇した資産は、一括投資では有利でも、積立ではその優位性が薄れる場合がある。動画ではチャートを用いながら、この構造が丁寧に解き明かされていく。



さらに鳥海氏は、この2年間のデータをもって優劣を断定することに警鐘を鳴らす。短期的な成績だけで投資先を変える行為は、積立投資の特性と必ずしも相性が良くない。重要なのは、値動きに一喜一憂せず、長期的に信じて保有し続けられるかどうかという視点である。今回の動画は、数字の裏側にある考え方を理解することで、投資行動そのものを見直す材料を提供している。今回の動画は、新NISAで積立投資を続ける人が値動きへの向き合い方を整理する上で参考になる内容である。