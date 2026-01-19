Photo: covacova.

2025年7月23日の記事を編集して再掲載しています。

外出にサングラスは必需品。紫外線をカットしつつ、目元も涼しく見せてくれる。でももし、そのサングラスで音楽も聴けるとしたら？

3COINSで見つけた「オーディオサングラス」は、まさにそんな体験を叶えてくれる新感覚のアイテムでした。

イヤホンなしで音楽を聴くという新感覚

イヤホンの装着感がどうも苦手だったり、周囲の音が遮断されるのが不安だったり……そんな人たちに試してほしいのがこれ。サングラスをかけるだけで、音楽が楽しめるアイテムです。

一見するとふつうのサングラス。でもよく見ると、テンプル（つる）の部分がやや太め。いわゆる骨伝導タイプと言われるタイプとも違い、テンプル部分にBluetooth機能と小型スピーカーが内蔵されていて、音が直接耳に届く構造。 最大の特徴は「耳を塞がない」ということ。こめかみあたりのスピーカーから音が鳴ってきて、BGMのように自然に音が聞こえてくる感覚がどこか新鮮です。

イヤホンのように耳に押し込む必要がないので、長時間つけていても圧迫感はゼロ。

たとえばお散歩中、周囲の音もしっかりキャッチしつつ、自分だけのサウンドトラックを楽しめるのはかなり快適。ジョギングやウォーキングにもぴったり。サングラスをして、さらに骨伝導のイヤホンまで装着するのってちょっとしたストレスだったので、快適そのものです。

Bluetooth接続の安定感も問題なく、スマホをポケットに入れたままでも音切れはほとんどありません。 それでいてお値段は2,200円（記事公開時点でのセール価格）。一般的なワイヤレスイヤホンよりもかなりお安めなので、サングラス兼用と考えればお得感もあります。

サングラスとしての実用性も不満なし

サングラスとしての完成度もしっかり備わっています。マットブラックフレームのシンプルなデザインで、どんな顔にも合わせやすいデザイン。アウトドアはもちろん、街なかでも違和感なく使えます。

レンズはUVカット仕様（UV99%カット）で、夏の日差しにも対応。可視光線透過率は14%で、いわゆる“濃いめのサングラス”に分類されます。運転時やレジャーシーンで重宝しますし、フェスやキャンプにもぴったり。 防水性能もIPX4相当が備わっているので、小雨程度なら問題なしです。

音量調整や再生・一時停止などは、テンプル部分にあるボタンで簡単に操作可能。ただし、ボタンの感覚やタッチする感覚には少し慣れが必要です。

そして何よりGOODなのは、かっこいい収納ケースに、見た目や機能もしっかりしていて「ちゃんとしたサングラスに、オーディオが搭載されている」仕上がりになっているところ。

ただ、やっぱり音漏れはしてしまいます

一番気になるのは「音漏れ」。耳をふさがない構造ゆえ、周囲が静かな場所では、ボリューム次第で音が周囲にも漏れます。オフィスや電車内など、静かな公共の場では使用を控えたほうがよさそう。

また、テンプル部分にオーディオ機構が詰まっているぶん、重量はやや気になるポイント。軽量のスポーツサングラスと比べると、長時間の使用ではこめかみや耳の後ろに少し負担がかかるかもしれません。慣れれば気にならないレベルですが、メガネ慣れしていない人はちょっと注意が必要かも。

とはいえ、価格と用途性を考えれば、大きなデメリットではないと感じます。

もうひとつ気になるのは稼働時間。連続再生時間は3〜4時間なので、超ロング再生とはいきません。一日音楽を聴くには物足りないですね。

また、充電コードも専用タイプなので、充電するなら持ち歩く必要があり、ちょっとしたストレス要因。一般的なUSBタイプで充電できれば、外出先でも充電しやすくて使いやすいのに……と思ってしまいました。

「ながら聴き」を快適にしてくれる

このオーディオサングラス、「音質で勝負！」みたいなガジェットではありません。重低音が響くわけでも、繊細な音のディテールが際立つわけでもない。でもその代わり、「音楽を聴くハードル」をぐっと下げてくれる存在です。

たとえば、旅先で移動中にサングラス感覚でかけておいて、スマホで音楽を再生するだけ。耳を塞がないから、アナウンスや友人の声を聞き逃す心配もなし。いわゆる「ながら聴き」に、ちょうどいいんですよね。

もちろん音楽を流していないときも、サングラスとしての機能はしっかり備わってますし。着信があれば通話もそのままできます。

「そういえば、音が出るサングラスだったっけ」くらいの軽い感覚で使うのが正解かも。ゴリゴリの高性能を求めるというよりは、日常に“ちょっと便利な音”をプラスしてくれる、そんな立ち位置がぴったりだと思います。

