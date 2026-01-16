ソシエダvsバルセロナ スタメン発表
[1.18 ラ・リーガ第20節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります