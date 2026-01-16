[1.18 ラ・リーガ第20節](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 47 J. Ochieng

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 16 フェルミン・ロペス

控え

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります