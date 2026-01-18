【かわいい君と今日もデキない】 1月18日連載開始

【拡大画像へ】

Cygamesは1月18日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて川戸春明氏による限界ギリギリハートフルラブコメディ「かわいい君と今日もデキない」の連載を開始した。

□Web版作品ページ

【あらすじ】

冴えない限界サラリーマンがある日手に入れたのは〝女性をエッチにさせちゃう魔力〟!? 何かと限界ギリギリのハートフルラブコメディ！

【担当者からのおすすめコメント】

襲い来る誘惑から世界(童貞)を守りきれ！

仕事もプライベートも実直に頑張り続けてきた限界サラリーマンの

主人公が、ある日とんでもない事件に巻き込まれ魔術回路を発現…！

ただ普通の幸せを願い続けてきた主人公に宿った力は、〝女性をエッチにしちゃう魔法〟！？

だが主人公に宿る爆弾のような魔力は、〝童貞〟というあまりに脆い器で保たれていた。

ヤっちゃったら一発アウト！数多のフェチが襲い来る怒涛のラブコメをお楽しみください！

(C) Haruaki Kawato / Cygames, Inc.