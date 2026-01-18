モデル、実業家として活躍し、4度の結婚と離婚を経て、4人の子供を抱える母にして2人の孫に恵まれる祖母となったMALIA.さん（42）。

【画像】長男を抱えた成人式、ミニ丈のショートパンツでスタイル抜群のドバイ写真…42歳になったMALIA.を全部見る

2022年、三男とアラブ首長国連邦ドバイへ移住した彼女に、離婚に対する意識、18歳での第1子妊娠、シングルマザーとして抱えるつらさについて、話を聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）



MALIA.さん 写真＝山元茂樹 ／文藝春秋

◆◆◆

結婚は失敗事例ではなくて成功体験

――ネットで「MALIA.」と検索すると、サジェストに「なぜ離婚」「離婚しすぎ」と出てきました。いまだ日本では離婚をネガティブなものとして捉えられがちですが、離婚を4回しているMALIA.さんはどんなイメージを抱いていますか。

MALIA. え、「離婚しすぎ」って出ています？ ほんとですか？ このまえ、なんかで検索して見つけたのは、「なんでそんなに金がある」「収入源は？」でしたけど（笑）。

離婚に関しては、まあ離婚したくて結婚してないので。

――たしかにそうですね。

MALIA. 日本では「バツ4」って言われるけど、なんで「マル4」って言えないのかなとは思ってます。私からすると、まず結婚って失敗事例ではなくて成功体験なので。成功がないと失敗はしないじゃないですか。まず成功していることについての評価がないのが、日本っぽいなと思っちゃいますね。

19歳、21歳、23歳、35歳で出産、４人の子どもの母に

――MALIA.さんは、2002年に19歳で出産もしています。当時は「若ママ」に対する偏見の目もあったのではないかと。

MALIA. 本来だったら、若くして出産って健康でいいですよね。ただ、未熟だったなとは思います。35歳で4人目を産んだんですけど、3人目と4人目が12歳離れてるんです。一番上と一番下なんか16歳違うんです。19歳で産んで、21歳で産んで、23歳で産んで、35歳で産んでるので。

若いころと比べるとメンタリティの余裕は全然違いましたね。4人目だったからなのか、人生経験値を積んだからなのか、たぶん両方なんですけど。

――18歳で妊娠したことに不安はなかったですか。

MALIA. なかったです。自分の中で「絶対に産む、誰に何を言われても産もう」って決めていたので。だから、親にもすぐには言わなかったです。

当時、ストリート系の雑誌のモデルをやっていて、水着とかもバンバン着てたので、妊娠3カ月でグアム、妊娠5カ月でハワイで撮影。ハワイあたりでだんだん怪しまれて、「なんか太った？」みたいな。「いや、そうかな？」とか言ってごまかしてました。

18歳で妊娠、妊娠百科大事典を読みながら試行錯誤

――つわりのほうは大丈夫でしたか？

MALIA. つわりは結構あったんですよ。しかも、ロケバスのなかでも平気でタバコをバンバン吸う時代だったので、めちゃくちゃ苦しくて。いつもは文句を言わない私が「ねえ、タバコ臭くない？」とか言い出すから、まわりが「え、どうしたの？」みたいな。その時はつらかったです。みんなは私が妊娠してると思っていなかったから、しかたないんですけど。まあ、時代ですよね。

――モデル仲間で、妊娠を打ち明けたり、相談した方はいましたか？

MALIA. いないです。いま思えば、私っていつもみんながしてないことを最初にしていたかもしれない。だから、聞ける相手がいなかったんです。いまほどネットで妊娠や出産の情報もなかったので、妊娠百科大事典みたいな本を読んでましたから。

――行政的なサービスなども、今ほど情報がないからよくわからなかったですよね。

MALIA. 全然でしたね。あと、いまはマタニティ用の洋服もたくさん種類があって、どれも可愛いですけど、当時は『魔女の宅急便』のおソノさんみたいな洋服しかなくて。

モデルをやっていただけに、洋服の選択肢がなかったのは結構しんどかったですね。妊婦さんはボーダーか単色の服か、どちらかみたいな。10代の妊娠、出産でしたけど、なんとか試行錯誤しながら頑張っていましたね。

一番しんどかったのは26歳での離婚、3人の子どもを抱えて家を飛び出した

――いまやお子さんが4人いて、お孫さんも2人目が生まれました。19歳から20年以上も子育てと向き合っていますが、一番キツかった時期っていつでしょう。

MALIA. 一番しんどかったのは、シングルになって、3人の子どもを抱えながら家を飛び出した時。この26歳の時の離婚が、私の人生を大きく変えたと思うんです。

3人の子どもを連れて、「出ていくよ。ひとりで育児やってやる！」みたいな感じで勢いよく飛び出したんですけど、その後に猛烈にモヤモヤしたというか、葛藤したというか、それまでの人生で経験したことないような不安に襲われたんですよ。

「何が怖くて何が不安なんだろう」って自分と向き合うじゃないですか。すぐには答えが出ないんですけど、少し時間が経ってくると、責任っていう見えない重圧に押しつぶされそうになっていることに気づいたんです。

――ひとりで育てる責任ですか？

MALIA. 普通だったら「子どもが怪我したらどうしよう」って両親そろって心配するものなのに、離婚して父親がいない環境になったじゃないですか。それで「この子たちが怪我したらどうしよう、何かあった時にこの3人の子どもを担いでどうやって病院に行こう」って考えるようになったんですよ。

いつも「もしも」を想像しちゃって、不安で不安で胃が痛くなってしまって。起こらないかもしれない心配を10年ぐらいしてたんです。でも、大体の心配事って起きないものなんですよね。

シングルでつらいのは、幸せなこと、楽しいことを分かち合えないこと

――元々、心配性というわけではないんですか？

MALIA. そうなるのは、子どものことだけですね。私、小さい時に小指をドアの隙間に挟んだことがあったので、子どもたちがドアの近くにいると「ドアに近い！ 離れて！」みたいな。そういうのだけでヒヤヒヤしちゃうっていうか。車が近づいてきたら、すぐに「怖い」とか。

――シングルマザーになったものの、ふと「夫がいたらな」と思う瞬間ってありましたか。

MALIA. そういうのは最近ですね。幸せなこととか楽しいことがあった時にシェアする相手がいないって、こんなにつらいんだって思うことはあります。

――苦楽をわかち合える相手が欲しいというのは、よく聞きますね。

MALIA. ただ、みんなつらそうなことにフォーカスしがちなんですよ。「シングルマザーはつらかったよね」「ひとり親って苦しいよね」みたいな感じで。

だけどそこじゃなくて、喜びを共有できないのがつらい。子供たちの成功体験って、毎日の大きな喜びじゃないですか。それを糧に仕事しているわけで。

つらいことや苦しいことは、気合いと根性でどうにかなる

――逆に「つらさ」とはどう向き合っていましたか。

MALIA. つらかったことや苦しかったことって、まあまあ乗り越えられるんですよ。だって、私の場合は自分で覚悟して別れてシングルになったのだから、「『これできな〜い』って誰に泣きつくの？」っていう話ですよね。私が決めたんだから、そんなの気合と根性で全部どうにかなるんです。

だけど、たとえば「息子の家族のところに赤ちゃんがきてくれた」「結婚式やるんだって」とか、そういう幸せな瞬間に「パパがいたらな」「この喜びをわかち合いたい」みたいな。

長男のパパと次男・長女のパパは、バイオロジカル的には違うんだけど、実質的に1人なんです。長男がおしゃべりを始める前には2番目の旦那さんといたから。長男が初めて「パパ」って言った相手が2番目の旦那なので。離婚してからもずっと私はそのことを黙ってたから、彼らの中でのパパは1人で。長男は、いまでもそう思ってます。

2番目の旦那は、離婚した後に腕に長男と次男の名前のタトゥーを入れていました。彼（元夫）にとっても実子なんです。彼らを見て血縁関係よりも大切なものがあるんだと感じましたし、何より目に見えない絆ですから。これは家族、本人たちがわかっている、目に見えない大切なものなのです。



〈「こんなに頑張っているのに、135円のジュースも自由に選べない」MALIA.（42）が4度の結婚で気づいた“経済より怖い支配”〉へ続く

（平田 裕介）