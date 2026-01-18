ムーミンバレーパークで冬のアクティビティを満喫！雪とイルミを楽しむ大人向けのリラックス空間もオープン
「ムーミンバレーパーク」では、人工造雪機を使った冬のアクティビティ「ムーミン谷でゆきあそび」を開催中。KOKEMUSの前の芝生エリアは、無料でそりが楽しめる「そりあそびひろば」のほか、湖上のテラスへ向かう途中にある入り江のテラスは「ゆきあそびひろば」となり、雪遊びを大満喫できる。また新たに、雪の世界とイルミネーションを楽しみながらリラックスできる大人の空間「おとなのスノーテラス」がオープン。あまり頻繁に雪が積もらない都心部で、雪の世界とイルミネーションを同時に楽しもう。
【写真】ゆきあそびひろば
冬の定番アクティビティ「ムーミン谷のスケートリンクon The LAKE」も営業中。雪遊びやスケートで冬のアクティビティを全力で楽しんだあとは、レストランで休憩したり、ショップでゆっくり買い物ができる。
2025年12月26日からは「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025」が開催中。毎年開催されているこのイベントでは、2024年大好評だった「ムーミン谷のイルミネーションパレード」が新たなショー「ムーミン谷のダンスパレード」となって、夜だけでなく昼にも行われることが決定。2024年新登場したキャラクター「モラン」を中心に、ムーミン谷の仲間たちがダンスでパークを盛り上げる。
■「ゆきあそびひろば」(入り江のテラス)
新たに導入された人工造雪機によって誕生した「ゆきあそびひろば」では、小さな子どもでも安心して遊べる雪遊び用の道具を用意。ムーミン谷ならではの自然を感じながら、子どもたちが思い思いの発想で過ごせる、のびのびとしたエリアだ。
■「そりあそびひろば」(KOKEMUS前 芝生広場)
KOKEMUS前の芝生広場の「そりあそびひろば」では、無料貸し出しのそりを用意。やさしい傾斜のコースで、子どもから大人まで安心してそり滑りを楽しめる。
■「おとなのスノーテラス」(海のオーケストラ号前 入り江のテラス)
海のオーケストラ号前の入り江のテラスに新登場した「おとなのスノーテラス」では、雪に覆われた空間で写真撮影やベンチに座ってリラックスタイムを過ごせる。また、夜になると鮮やかなブルーで包まれる幻想的な空間に大変身。
■冬の定番アクティビティ「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」
湖の上で滑っているような感覚が楽しめるスケートリンクが、この冬は湖上テラスに登場。昼は北欧を感じられるムーミンバレーパークの景色のなかで、夜はライトアップとプロジェクションマッピングが彩る幻想的な空間で、冬ならではのスケート体験ができる。
■【期間限定】はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス(デジタル)
「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会の取り組みの一環として、期間限定で販売されている企画乗車券「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス(デジタル)」。西武線全線が一日乗り降り自由の乗車券・飯能駅北口〜メッツァ間のバス往復乗車券、ムーミンバレーパーク1デーパス、はんのう満喫！クーポン(1000円相当)、ムーミンバレーパークオリジナルクリップが付いたお得な企画券だ。
※利用は当日限り
■WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025
テーマは「ムーミン谷の冬」。初めてのクリスマスが過ぎて、入り江のテラスやコケムス前の芝生に雪が積もり、夜空には毎日オーロラが輝く本格的な冬がムーミンバレーパークに訪れる。
開催期間：2025年12月26日〜2026年2月23日(祝)
休園日：2026年1月13日(火)〜15日(木)
■「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」開催
ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、湖の上から打ち上がる花火は冬の夜空を色鮮やかに染め上げる。雪景色のパークを照らす花火が、冬の特別な体験をよりいっそう幻想的に演出。
【開催予定日】
2026年1月2日〜12日、17日(土)・18日(日)、24日(土)・25日(日)、31日(土)、2月1日(日)、7日(土)・8日(日)、11日(祝)、14日(土)・15日(日)、21日(土)〜23日(祝)、28日(土)
【開始予定時間】
18時〜
※2026年2月28日(土)は18時30分〜
※少雨決行、強風荒天中止
※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知あり
(C)Moomin Characters(TM)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
「雪で遊びたい」「冬を思いきり感じたい」、そして「ムーミンの物語が描く冬の世界に癒やされたい」そのすべてが叶うのは、ムーミンバレーパークならでは。雪が積もらない都心部だからこそ、お子さまにとっては貴重な“雪体験”を、大人の方には雪の世界とイルミネーションを、同時にお楽しみいただけます。
ーー今回のイベントのイチオシは？
人工造雪機を使った冬のアクティビティ「ムーミン谷でゆきあそび」では、小さなお子さまでも安心して遊べる「ゆきあそびひろば」、無料貸し出しのそりをご用意した「そりあそびひろば」、雪に覆われた空間で写真撮影やベンチに座ってリラックスタイムに最適な「おとなのスノーテラス」をお楽しみいただけます。また、16時からはパーク全体のイルミネーションが点灯します。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
真っ白な雪景色とオーロラ、幻想的なイルミネーションが同時に広がる光景は、都心近郊とは思えない非日常の冬景色です。『ムーミン谷の冬』をテーマにした「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」で、昼も夜もムーミン谷の仲間たちと一緒に盛り上がりましょう！
■「ムーミンバレーパーク」について
四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパーク。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができる。
■「ムーミン物語」について
2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
