「ミニーのファンダーランド」の見どころを写真たっぷりで紹介！冬の東京ディズニーランドはミニーちゃんづくし《編集部レポ》

東京ディズニーランドは、2026年1月14日から3月2日までの期間、"仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる"スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾である「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」を開催中です。

また、東京ディズニーシーでは、新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の公演とスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」第3弾が1月14日からスタートしています。

今回は、新たに始まったスペシャルイベントとステージショーを中心に紹介していきます。

昼も夜もミニーの世界に浸れる♡

24年から始まった「ディズニー・パルパルーザ」も、今回で第5弾。26年1月14日から始まったのが「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」です。

パレードルートとキャッスル・フォアコートで実施するエンターテインメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」のほか、今回はシンデレラ城に映し出されるプロジェクションマッピングもあり、第1弾の頃と比べてパワーアップしています。

昼だけでなく、夜もミニーマウスの世界に染まったパークが楽しめます。

「ミニー＠ファンダーランド」は、ハートの装飾や可愛らしいドット柄で彩られたピンクを基調とした衣装を身にまとったミニーマウスやミッキーマウスたちが登場する、ポップなエンターテインメントプログラムです。

フロートには、大きなリボンがデザインされていて、ポップでキュートな世界観に。

また、パーク内では至るところがミニーの世界に染まっています。

ワールドバザール中央には、大きなリボンのモニュメントがあり、エントランス前の花壇もミニーに。

ほかにも、シンデレラ城周辺もミニーマウスの世界が広がっています。

シンデレラ城前のプラザでは記念に写真を撮りたくなるスポットがあります。シンデレラ城の裏にあるデコレーションは夜になるとライトアップも楽しめますよ。

シンデレラ城横にもデコレーションがあり、パーク内のさまざまな場所がフォトスポットになっています。

また、今回は新たに「ファンダーナイト」が実施され、夜もミニーの世界に染まったパークで過ごすことができます。

ポップな音楽に合わせてシンデレラ城にリボンやハートといったミニーらしいモチーフが映し出されるプロジェクションマッピングは必見。

それぞれ音楽に合わせて短い映像が数分おきに映し出されます。

可愛いグッズやメニューがいっぱい！

「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」をもっと楽しむグッズやメニューなども登場中。

・ハートのリングシュー（ストロベリー）

ふわっと食感のシュー生地の中には、果肉入りストロベリーソースとクリームが入っています。小腹が空いたときにもぴったりのサイズ感です。

価格は750円。トゥーンタウンにあるヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイムカフェで購入できます。

・ハートフルリング／ぬいぐるみチャーム

可愛いリボンが付いたドット柄の「ハートフルリング」は、振ると中のビーズが音をたてる仕様に。思い出の写真を撮るときの小物としても大活躍です。

価格は1600円。

ハートフルリングには、「ぬいぐるみチャーム」が取り付けられます。ハートを抱えたキュートなチャームは、アレンジも無限大です。

ぬいぐるみチャームの価格も1600円。ミッキーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、チップ、デールの中からランダムで1つ入っています。

「ハートフルリング」と「ぬいぐるみチャーム」は、ディズニー＆カンパニーやグランドエンポーリアムなどで購入できます。

・クッキー

ドット柄のリボンが施された袋の中には、ミニーがデザインされたプリントクッキー8個とシール1枚が入っています。シールは8種類の中からランダムなので、お気に入りのデザインが入っていたら嬉しいですね。

価格は1000円。ワールドバザール・コンフェクショナリーやプレジャーアイランド・キャンディーズなどで販売しています。

スタンプラリーも楽しめる

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」に合わせて、スタンプラリーを実施。フリーきっぷを購入して駅のキャストに提示すると、スタンプカードが1枚もらえ、スタンプラリーが楽しめます。

各駅をめぐってスタンプしていくと、可愛らしいミニーが完成しますよ。

シーでは約12年ぶりの新規ステージショーも

東京ディズニーシーでは、「東京ディズニーシー25 周年"スパークリング・ジュビリー"」の開始に先駆けて、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を1月14日から3月31日まで公演しています。

ウォーターフロントパークで、ステージを使った新しいエンターテインメントプログラムが行われるのは約12年ぶり。

「ダンス・ザ・グローブ！」は、"さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテインメントをみんなで祝おう"というミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽をそれぞれ披露するエンターテインメントプログラムです。

おなじみのキャラクターだけでなく、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルや、ディズニー映画『ベイマックス』のヒロ、ディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルも登場。ゲストも一緒に盛り上がれるシーンもありますよ。

同日からは、「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾もスタート。

23年からスタートしたスペシャルイベントで、第1弾と第2弾は東京ディズニーランドの「ホーンテッドマンション」を舞台に開催されました。今回の第3弾では、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」が舞台になっています。

今回の「ディズニーストーリービヨンド」は、ゴンドリエを目指す青年カルロの物語。全20話のうち、17話まではディズニーストーリービヨンドの特設サイトや公式YouTubeで配信中です。3月19日までの開催期間中は、パーク内で18話から20話を楽しむことができますよ。

パラッツォ・カナル広場では、キャストがカーニバルらしい楽曲に合わせて手拍子や踊りなどで盛り上げます。ゲストもその場で手拍子などをして一緒に楽しめます。

そして、1月8日から3月19日までは「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」も開催中。

20周年をお祝いするデコレーションに加えて、ミッキーのもとへそれぞれのプレゼントを届けにいくダッフィー＆フレンズ7人の様子を描いたデコレーションが新たに登場しています。

今しかゲットできないスペシャルグッズや、フードスーベニア、スペシャルメニューもあるので、東京ディズニーシーに行く人は要チェックです。

26年1月から3月の東京ディズニーリゾートもワクワクが盛りだくさん。寒さが厳しいシーズンなので、行く予定のある人はしっかり防寒対策をして楽しんで。

（C）Disney

1月16日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認してください。

商品およびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ