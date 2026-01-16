¡Ú¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡Û¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¢¤¹¤¹¤à¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼È¯Çä¡¡¥¿¥ë¥¿¥ë¥¶¥ó¥®¡õ²óÆéÆù¡¡¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¥¤¥«ÅâÍÈ¤²¡×ºÆÈÎ
¡¡¥¢¥ì¥Õ¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¤¬¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¢¤¹¤¹¤à¡¢¤¹¤¹¤à¡£¡×¤è¤¦¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥¶¥ó¥®¡×¤È¡Ö²óÆéÆù¡Ê¥Û¥¤¥³¡¼¥í¡¼¡Ë¡×¤Î2¼ï¤ò1·î21Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ë¥¿¥ë¥¶¥ó¥®¡¦²óÆéÆù¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¤â¡©¡¡Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥¶¥ó¥®¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¶¥ó¥®¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¶¥ó¥®¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¡£ÆÃÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö²óÆéÆù¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢ÀÖ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢²«¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤ÎÆÚÆù¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿É¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÇòÊÆ¤Ë¹ç¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Î¡ÖÌ£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë¥À¥ì¡×¤ÈÍí¤á¤¿°ìÉÊ¡£¡ÖÌ£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë¥À¥ì¡×¤ÏÌ£Á¹´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥¶¥ó¥®¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ÎM¥µ¥¤¥º¤¬1660±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö²óÆéÆù¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ÎM¥µ¥¤¥º¤¬1740±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¥¤¥«ÅâÍÈ¤²¡×¡Ê790±ß¡Ë¤¬Æ±Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³èÈÎÇä¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£