TWICE¥ß¥Ê¤¬¸ª½Ð¤·¡õ¥Ëー¥Ï¥¤¥Öー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¥Á¥§¥è¥ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ö¥ß¥Á¥§¥ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÂº¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤Î2¿ÍºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤ÈCHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¥ß¥Ê¡õ¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥À¥ó¥¹¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¥ß¥Ê¡õ¥¸¥Ò¥ç¤Î²Ä°¦¤¤¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¢£TWICE¥ß¥Ê¡õ¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥Æー¥Þ¤Ë¾è¤»¤ÆÃçÎÉ¤¯ÍÙ¤ë
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Netflix¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤¿¡¢Î®¹ÔÃæ¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¸ø±é¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥ß¥Ê¤Ï¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥Ëー¥Ï¥¤¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¥¢ー¥¬¥¤¥ëÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£
Á°È±¤Ê¤·¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÍÙ¤ë¥ß¥Ê¤È¥Á¥§¥è¥ó¡£»þÀÞ»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥Á¥§¥è¥ó¤ÏÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÉüµ¢¤·¥Ä¥¢ー¤Ë¹çÎ®¡£µ×¡¹¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ë¡Ö¥ß¥Á¥§¥ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ß¥Á¥§¥ó¤À¡ª¡×¡Ö¤ª¥Á¥§¥óµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î2¿ÍºÇ¹â!!¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥ß¥Ê¡¢¥¸¥Ò¥ç¤È¤Ï²Ä°¦¤¯¡ÖLove Love Love¡×¥À¥ó¥¹
¤Ê¤ª¥ß¥Ê¤¬¥¸¥ãー¥¸¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤È°ì½ï¤ËEpik High¡ÖLove Love Love (feat. YoongJin)¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£