¡Öº«Ãî¿©¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Àâ¤ÏÊ¤¤Ã¤¿¡Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë"¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÃî"¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÅÄÀ¿¡ØÀ¤³¦¤ÎÃî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¡¸¸¤Î¡Ö¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¡×¤È¡ÖÁÇ¿ô¥¼¥ß¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡Ù¡ÊÎÐ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¡²è¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ãî
¡Öº«Ãî¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
ÍÍ¡¹¤Êº«Ãî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿»ä¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ï¥ó¥¿¥¬¥á¤ä°ìÉô¤Î¥Ø¥ê¥«¥á¥à¥·¤Î¹á¤ê¡¢¥ä¥·¥ª¥ª¥ª¥µ¥¾¥¦¥à¥·¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Ê¤É¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿º«Ãî¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëº«Ãî¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆóÅÙ¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿º«Ãî¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëº«Ãî¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤À¡£¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ÏËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î´¥ÁçÃÏÂÓ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥ê¡£·²¤ì¤ÎÃæ¤ÎÆ¯¤¥¢¥ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¯Ìò¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Â¾¤Î¥¢¥ê¤È¤Ï°ã¤¦ÅÀ¤À¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤ËÃù¤á¤¿Ìª¤Ï¡¢·²¤ì¤ÎÊÝÂ¸¿©¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀè½»Ì±Â²¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£TVÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤ä¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡ÖÅ·Á³¤Î¶Ë¾å¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¤Î±½¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Æþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤À¡£º«Ãî¿©°¦¹¥²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤¿ÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤Ê¤¤¡¢Ä¶¥ì¥¢¿©ºà¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î°¦¹¥²È¤¬ËÌÊÆ»º¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿©ºà¤È¤·¤ÆÆþ¼ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¢£SNS¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¥Ä¥¢¡¼
¡Ö¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é2Ì¾¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
8·îËö¡¢º«Ãî¤Ë¾Ü¤·¤¤¹â¶¶»á¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ÏÃ¤ÏÌó1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¹â¶¶»á¤È¤Ï¡¢²»À¼SNS¤ÎClubhouse¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë°ì½ÖÎ®¹Ô¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿SNS¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²Ë¤Ê»þ´ü¤ËÀ¸¤Êª¤Î¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç²ËÄÙ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ°Êª±à´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢²ø¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤âº«Ãî¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
½¡¶µ´«Í¶¤Ç¡¢Ôä¤Ç¤âÇä¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ËÄÙ¤·¤ÇÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹â¶¶»á¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¼«Á³²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤Î¥Í¥¸¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¥¿¥¤¥×¤Î¡ÊË«¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ëº«Ãî°¦¹¥²È¤ÎÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤³¤Î²ñ¿©¤Î10¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤Ø¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¶¶»á¤Î¾ïÆüº¢¤Î¾ðÊóÌÖ¤Î¹¤µ¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤À¤í¤¦¤¬µ¤¤Ë¤»¤ºÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾¦¼Ò¶Ð¤á¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤Ä¡¢¸Â³¦Î¹¹Ô³¦·¨¤ÎÌ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÎ¦¥Þ¥¤¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÅÏ¹Ò¥ë¡¼¥ÈºöÄê¤ÈµÙ²Ë·×²è¤òÎý¤ëºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¢¨1 °Û¾ï¤ÊÅÏ¹Ò¥ë¡¼¥È¤ä½ÉÇñ·×²è¡¢ÅÏ¹ÒÌÜÅª¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¿Í¡¹¡£ÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤È¶¸¤Ã¤¿Àº¿À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢¨2 ËÜÍè¤ÏÈô¹Ôµ¡ÅÏ¹Ò¤ÇÃù¤á¤ë¤Ï¤º¤ÎJAL¤äANA¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÃù¤á¤ë¿Í¡¹¤Î¤³¤È¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¾ðÊó¤Ë¤ä¤¿¤é¤È¾Ü¤·¤¤¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌµ°ÕÌ£¤ÊÅÏ¹Ò¤ò¹Ô¤¦½¤¹ÔÁÎ¤â¤¤¤ë¡£º«Ãî¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤Ç¿§¡¹¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¦·¨¤Ê¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤Î¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ø
¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀ¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤È¤Î¤³¤È¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î´¥ÁçÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶â¤¬ºÎ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é±É¤¨¤¿¤¬¡¢½é´ü¤Î¹Û»³¤Ï·¡¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¸½ºß¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³¹¤È¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ç¤â¶â¤äÂ¾¤Î¹ÛÊª¤¬ºÎ·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÑÔÒ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¶õ¹Á¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹Ô¤±¤ë¡ª¡¡¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤È·è¤Þ¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¡£ÅÏ¹ÒÆüÄø¤¬ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤»°Ï¢µÙ¼þÊÕ¤ÎÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ·ô¤òÃµ¤·¡¢ÆÍ·â¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¤¯¡¦Ã»»þ´Ö¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ëÆüÄø¤òÃµ¤¹ºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀ¾Éô¤ÎÆâÎ¦Éô´ó¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤Î½£ÅÔ¥Ñ¡¼¥¹¤«¤é°ìÆü¿ôÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤Ï¥Ñ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¹ñÆâÀþ°ìËÜ¤Ç¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ëÅÔ»Ô¤ËÃå¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¥Ñ¡¼¥¹¤«¤é¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ð¥¹Î¹¤â²ÄÇ½¤À¡£¥Ð¥¹Î¹¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Î¹¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÙÆü¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¢£¤È¤¤Ë¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëº«Ãî¿©ÅÏ¹Ò
¥Ñ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¯ÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢2023Ç¯11·î°Ê¹ß¤ÏÅìµþ¤«¤é¥Ñ¡¼¥¹¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ï´¥ÁçÃÏÂÓ¤Ë¤¤¤Æ¡¢10·î¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï½ë¤¹¤®¤ÆºÎ½¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆîÈ¾µå¤Î11·î°Ê¹ß¤ÏÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢10·î¤Þ¤Ç¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ÎµÙ¤ß¤äÅÏ¹Ò»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ê¹ñºÝ¡¦Ìë¹ÔÊØ¡Ë¢ª¥·¥É¥Ë¡¼¡ÊÆþ¹ñ¡¦ÄÌ´Ø¡Ë¢ª¥Ñ¡¼¥¹¡Ê¹ñÆâÀþ¡Ë¢ª¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÅÏ¹Ò¥ë¡¼¥È¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢ÍâÆüÌë¤Ë¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ò¶õ·ô¤À¤±¤Ç27Ëü±ß¼å¤Û¤É¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼Âå¶â¤È¥Û¥Æ¥ëÂå¶â¤ò´Þ¤á¤ë¤È35Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ø¤Îº«Ãî¿©ÅÏ¹Ò¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¤ªÌÜÅö¤Æ¤Îº«Ãî¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤»³³ÙÃÏÂÓ¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ë¤Ï¡¢2²ó¡Ê2018Ç¯¡¢2022Ç¯¡Ë¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤ÏÈæ³ÓÅªÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤Àè¿Ê¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤·µ¤¤¬³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬
½ÐÈ¯¤ÎÌë¤¬Íè¤¿¡£´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î½ÐÈ¯¤òÂÔ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õÊØ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¡£µ¡Æâ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ90Ê¬¤Û¤É¤ÎÂÔµ¡¤ÎËö¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®»þ´Ö¤Ï3»þ´Ö¼å¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¡¹¾è¤ê·Ñ¤®¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Ä¤Ä¡¢¿çÌ²¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¤Î10»þ´Ö¤â¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î²Ë¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¹ñºÝ¶õ¹Á¤ØÃåÎ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÃóµ¡¾ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤Îµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Æþ¤ë¡£ÅþÃå¤·¤¿¤¬¶õ¹Á¤Î·úÊª¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ãóµ¡¾ì¤ËÆþ¤ë¤â¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤Î¤À¡£Æþ¹ñ¿³ºº¡¢ÀÇ´Ø¤òÈ´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤Á¤é¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¿Í´Ö¡¢Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ðµ¤¤Ï³Ú¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¾Ç¤ê¤Ç¿´Â¡¤¬ÇËÎö¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£ ¥Ñ¡¼¥¹¹Ô¤¤ÎÊØ¤Î½ÐÈ¯»þ¹ïº¢¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀÇ´Ø¤òÈ´¤±¡¢¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ò¶õÊØ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¸åÂ³ÊØ¤Ç¥Ñ¡¼¥¹¡¢¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤»Ý¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÆüÃæ¤Ë¤Ï¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤ËÅþÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥¹¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍâÄ«¤ËÁáÄ«ÊØ¤Ç¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤ËÅþÃå¡õ¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥·¥É¥Ë¡¼¤«¤é¥Ñ¡¼¥¹¤Ø¤ÎÈô¹Ôµ¡¤âÃÙ¤ì¤Æ
¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤È¤Ï¹â¶¶»á¤¬Áá¡¹¤ËÄ´À°¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤¬ÃÏ¾å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¿¶ÂØÊØ¡Ê¢¨¤·¤Ã¤«¤êÈô¤Ö¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç7¡¢8»þ´Ö¤Û¤É¤Î²Ë¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢³¹¤ò¸«¤Æ²ó¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥·¥É¥Ë¡¼»Ô³¹¤Ø½Ð¸þ¤¡¢»Ô¾ì¤Ê¤É¤ò¤Ö¤é¤Ä¤¡¢ÌóÈ¾Æü¤Î´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤«¤é¥Ñ¡¼¥¹¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÃÙ¤ì¤ËÃÙ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï7»þ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥¹¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï90Ê¬¤Û¤É¤·¤«¿²¤é¤ì¤º¡¢¶ËÅÙ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡Ä¡Ä¡£
Ì²µ¤¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¶õ¹Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é·Ö¸÷¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿ºî¶ÈÃå¤òÃå¤¿¾èµÒ¤¬Â¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ï¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤Î³¹¡£¥Ñ¡¼¥¹¤Ë½»¤ß¡¢¹Û»³¤ËÄÌ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î³¹¤Ï²áµî¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¸å¡¢Ãæ¿´Éô¤Î¹Û»³¤Ï·¡¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Åö»þ¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ç¤â¶â¤äÆ¼¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª¤¬ºÎ·¡¤Ç¤¤ë¹Û»³¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ë¡£¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¹Û»³¤ÎµòÅÀ¤Î³¹¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤ËÅþÃå
³¹¤Î´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å»þÂå¤Î·úÊª¤ä¡¢¸½Ìò¤Î¹Û»³¤òË¬¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡ÖGoldfields Honey Ant Tours¡×¤¬¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤À¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¶â¤¬ºÎ¤ì¤ëÃÏ¶è¤Ç¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¹Û»³¶á¤¯¤Ë¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹¬±¿¤Ë¤â¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤«¤é¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤¦ÁáÄ«ÊØ¤Ï»þ´ÖÄÌ¤êÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£2ÊØÏ¢Â³¤ÇÃÙ±ä¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÁáÄ«ÊØ¤Ç¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¶õ¹Á¤ËÃå¤¯¤È¡¢¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤ÏHI¡¾VIS¡ÊHigh-visibility¡¡Ìõ¡§»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦·Ö¸÷¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿ºî¶ÈÃå¤òÃå¤ë¤³¤È¤òË¡Î§¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢³§¤¬¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Äºî¶ÈÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥¤¥É¤È¤Î¹çÎ®¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢°ì¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡ÖÁêÀÊÎÉ¤¤¤«¡©¡×¤È²æ¡¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥²¡¼¥¿¥ì¡¼¥É¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤¿¡Ë¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¹Û»³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¼ûÍ×¤Ç²ÔÆ¯Î¨¹â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²æ¡¹¤¬¥«¥ë¥°¡¼¥ê¡¼¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÊý¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£SUV¼Ö¤Ç¸½¤ì¤¿¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤Î½÷À¥¬¥¤¥É
²æ¡¹¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤ÊÃî¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÏÃ¤·¤¿°ì¿Í¤Î¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤¬¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤Ã¤È¡¢²æ¡¹¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡×
¾¯¤·°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹¬Àè¤¬¤¤¤¤¡£
¿ô»þ´Ö²Ë¤òÄÙ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¤È¹çÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£¥´¥Ä¤¤SUV¼Ö¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤ÎÃæÇ¯½÷À¤À¡£¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
°û¤ßÊªÊäµë¤¬¤Æ¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë´ó¤Ã¤¿¸å¡¢¼Ö¤¬³¹¤ò½Ð¤ë¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¹ÓÌî¤¬Â³¤¯¡£»þÀÞ¹Û»³¤é¤·¤¤ãª¾ì ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¤Þ¤À¤é¤ËÄãÌÚ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¹Ó¤ìÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£´¥ÁçÃÏÂÓ¤Î¥é¥È¥½¥ë¡ÊÅ´¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î»À²½Êª¡¦¿å»À²½Êª¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÅÚ¾í¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÅÚ¤Î±ÉÍÜ¤¬ÉÏÁê¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿çÌ²»þ´Ö90Ê¬¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÇÌ²µ¤¤Ë¾¡¤Æ¤º¥¦¥È¥¦¥È¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¥ÁçÃÏÂÓ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥Ã¥·¥å¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¹ÖµÁ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¿¢Êª¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÏÃ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµí¤ÎÊµ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æº«Ãî¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤À¤±¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨3 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤¬ÅÁÅýÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÆ°¿¢Êª¤Î¤³¤È¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥êËÙ¤ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¤µ¤é¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¿ô½½Ê¬¡ÊÇú¿ç¤Ë¤Ä¤Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥êÃµº÷¤ÈÃë¿©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÙÄ¹¤¤¥¹¥³¥Ã¥×¾õ¤Î¤â¤Î¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê·¡¤ê³«»Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ÏMulga¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥«¥·¥¢¤ÎÃç´Ö¡ÊAcacia aneura¡Ë¤ÎÌÚ¤ò¹¥¤à¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¶á¤¯¤ÎÁã·ê¤òÃµ¤»¤Ð¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤·¤Áã·ê¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤Ë¤Ï¡¢Mulga¤¬¤É¤ì¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãµ¤êÃµ¤ê¤Ç¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÁã·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£µÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¬¥¤¥É¤¬¤â¤¦·¡¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºî¶È¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í50cmÄøÅÙ¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¤Ï·¡¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥²¥¹¥È¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤í¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥¬¥¤¥É¤¬·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥ó¥¯Ìò¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·¡¤Ã¤¿¾×·â¤ÇÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥¬¥¤¥É¤¬ÃúÇ«¤Ë·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¤Î¤ËÇ¤¤»¤Æ¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥«¥é¥Ã¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤¿ÂçÃÏ¤ÇÀ¸¤Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤À¡£¥Ï¥¨¤ÏÌµ¸Â¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸¤Êª¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯·¡¤êÅö¤Æ¤¿¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï²Æ¤Î¸ø±à¤Ç¥¢¥Ö¥é¥¼¥ß¤ÎÍÄÃî¤ò²ó¼ý¤·¡¢»þÀÞºë¶Ì¸©¤Î³°Íè¥»¥ß¤ò½¸¤á¤ë»ä¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªÌÜÅö¤Æ¤Îº«Ãî¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
¥¬¥¤¥É¤Ï»þÀÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤»¤Ã¤»¤È·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£·Ú¤¯´À¤Ð¤àÆüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤¬·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥¨¤¬¸ý¤äÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ËÍè¤ÆÝµÆ«¤·¤¤¡£´¥ÁçÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éµí¤¬ÊüËÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ëµí¤ÎÊµ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£·¡¤ê»Ï¤á¤Æ30Ê¬¤Û¤É¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥¢¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Î¡¢Æ¯¤¥¢¥ê¤À¡ª
¤ªÊ¢¤Ë2ËÜÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÏÍÍ¡¢¤³¤ì¤¾¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥ó¥¯Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ï´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¥ó¥¯Ìò¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Þ¤ÇÍè¤¿ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¤³¤È10Ê¬¤Û¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¿¥ó¥¯Ìò¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¬¥¤¥É¤¬ÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ò¥ç¥¤¥Ñ¥¯¡£»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª
¤Ç¤â¡¢Áã¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥ó¥¯Ìò¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¬¥¤¥É¤¬Â³¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÌµ½ý¤Î¥¿¥ó¥¯Ìò¥¢¥ê¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ã¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ëàèàá¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¡¢¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£´Å¤¯Ë§½æ¤Ç»ÀÌ£¤¬¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÈþÌ£
ÁáÂ®¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Å¤¯Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÊ¢Éô¤À¤±¡£Æ¬¤ä¶»¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê´Å¤¯¡¢¥®»À¤Î»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿º«Ãî¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤ÏÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¸ÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤¸ÄÂÎ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¿§¤¬Ãã¿§¤¤¤â¤Î¤Ï´Å¤¯¤Æ¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊË§½æ¤µ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Çò¤¤¤â¤Î¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡×
¥¬¥¤¥É¤Ï¤³¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¤·¤ËÇò¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬º®¤¸¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤ó¤È¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Ï¡¢¿§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡ª¡¡¥¢¥êÀìÌçÅ¹¡ÖAnt Room¡×¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ»º¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Î¥¿¥ó¥¯Ìò¤Ï¡¢À®Ãî¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î½À¤é¤«¤¤¾õÂÖ¤Î¥¢¥ê¤ËÌª¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤â¡¢Æ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ã¤¯¤ÆÇò¤Ã¤Ý¤¤¸ÄÂÎ¤¬¥®»À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢À®Ãî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤ÁÃã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢¥®»À¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤Î¸ÄÂÎº¹¤Ë¤è¤ëÌ£¤Î°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î»ö¾Ý¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÜÅª¤Î¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçËþÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ À¿¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
¿©ÍÑº«Ãî²Ê³Ø¸¦µæ²ñ Íý»ö
1990Ç¯¡¢¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¡Êµì°Ë¿áÄ®¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉô¹ñºÝ³«È¯ÇÀ³ØÀì½¤Â´¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇÀ³Ø¹ñºÝÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¾¦¼Ò¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢NPO Ë¡¿Í¿©ÍÑº«Ãî²Ê³Ø¸¦µæ²ñ¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¿©ÍÑº«Ãî¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦È¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¤¤Î¤³¼í¤ê¤ÈÄà¤ê¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¼ý½¸¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Õ¤°¼è°·ÀÕÇ¤¼ÔÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£2025 Ç¯¤Ë¥È¥Ó¥¤¥í¥¹¥º¥áÈÎÇä¡¦Í¢ÆþÅù¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò´ÄÃî¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¡Ê¿©ÍÑº«Ãî²Ê³Ø¸¦µæ²ñ Íý»ö µÈÅÄ À¿¡Ë