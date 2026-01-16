Éû¼ýÆþÀ¤³¦°ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤¬½îÌ±¤¹¤®¤ë¡Ä¡È1000²¯±ßÃË¡É¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤Î¤ª¶â»ý¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÄÂçÃ«¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊPregame Meal¡×
¡¡1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportico¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁí¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê40¡Ë¤ä¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê38¡Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê35¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê27¡Ë¡¢NBA¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê41¡Ë¤éÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¾å°Ì¤òÊÄ¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£
¡¡ËÜ¶È¤Ë¤è¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÉû¼ýÆþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¼ýÆþ1°Ì¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î2²¯6000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢1²¯250Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÃ«¤È¤Ï1²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡È¥«¥é¥¯¥ê¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1100²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¤Ï97%¤¬¡È¸åÊ§¤¤¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎËÜ¼ýÆþ2²¯¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï250Ëü¥É¥ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂçÃ«¤ÎÁí¼ýÆþ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬Éû¼ýÆþ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËÌó1100²¯±ß¤«¤éÀµÅö¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â»ý¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¡£
ÂçÃ«¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤À¤±¤Ë¡¢¼ýÆþ¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤âð÷¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÆ±Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ó¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ó¡¼¥Ä¡Ù¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·CM¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡£°ìÌä°ìÅú¤Ë±þ¤¨¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊPregame Meal¡Ê»î¹çÁ°¤Î¿©»ö¡Ë¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤Á¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤¬¡ÖRiceball¡×¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¿©»ö¤À¤±¤Ë·Ú¿©¤âÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¯¤â½îÌ±Åª¤Ê¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï²¿¤È¤âÂçÃ«¤é¤·¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Áí¼ýÆþ8°Ì¡¢Éû¼ýÆþ1°Ì¤Î¡È¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¼ÁÁÇ¡É¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¼¡¼¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤±¤Ë¡ØMatsuhisa¡Ù¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï³°¿©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥í¥¹¤Ç¤Î»î¹ç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ç¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¸å¤Ï¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤Û¤ÉÈà½÷¤ÎÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤ÎÄó¶¡ÉÊ°Ê³°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â²Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹¥¤ß¡¢·ëº§Á°¤ÏÌµÆÜÃå¤¹¤®¤Æ¡È¥Á¡¼¥à1¥À¥µ¤¤¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡ÈÂçÃ«¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤ò»ö¾ð¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¸³è¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤¬Ìîµå¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÂçÃ«É×ºÊ¤Ï²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤Ç¤ÏÂçÃ«¡¢¤â¤È¤¤ÂçÃ«É×ºÊ¤Ï²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î11·î¤Ë¡ØºâÃÄSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×ºÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤äÆ°Êª¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±Î½¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤âºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢MLB¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ä»üÁ±¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥É¡¼¥ó¤È6Ëü¸Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò´óÂ£¤·¤¿ÂçÃ«Åê¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï¥í¥¹»³²Ð»ö¤Ç50Ëü¥É¥ë¤ò´óÉÕ¤·¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³¨ËÜ¤Î¼ý±×¤â»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¡£¤Þ¤¿¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¬¥¹¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ê29¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅÈñ¤Î»Ù±ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬Èà¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤â¥Ó¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¡£