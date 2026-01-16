ÇÈÎÜ¡¡Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤ÎÎ¢¤Ç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡ÙÂ³Åê¤òÃÇÇ°¡ÄÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ç±éÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¶ÂçÊª½÷Í¥¡×
ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¡£4·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÍ¾ÇÈ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÇÈÎÜ¤¬4·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿åÍËÌë10»þÏÈ¤Î¥É¥é¥Þ¡£
¡Ö½©µÈÍý¹á»Ò¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¼çÉØÌò¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÇÈÎÜ¤À¤±¤Ë¡¢4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î4·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î3ºîÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Ë¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¤Û¤¦¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ìÄ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÄ«¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤óÉÔºß¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÇÈÎÜ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤Ë1Æü¤À¤±»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¡É¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¤¿¤áÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Æ20Ç¯¤Î¡Ø¹ÔÎó¤Î½÷¿À¡Á¤é¡¼¤á¤óºÍÍ·µ¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
µþ¹á¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤È¤·¤Æ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÇÈÎÜÉÔºß¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ç±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ºîÉÊÁª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤äºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È¤»¤Ã¤«¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¡É¤È²æËý¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê¡Ç25Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµþ¹á¤µ¤ó¤¬¡È±é¤¸¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤¨¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Ï¡Ç18Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¢¡Ç19Ç¯¤ÎÃ±È¯¥É¥é¥Þ¡¢¡Ç20Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é2ºîÌÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢µþ¹á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¹ÊóÉô¤Ëº£²ó¤Î¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤¬µþ¹á¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤â¡¢ÊÖÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡ª