YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¡¢28ºÐ¤Î¥Û¥¹¥È¡¦¿ÀÎ¤°½²Ú»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¸µ¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤«¤é¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢·î¼ý¤¬¡Ö3·åÃæÈ×¡×¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊµëÍ¿»ö¾ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿ÀÎ¤»á¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµëÎÁ¾å¤¬¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¼ýÆþ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Å¾¿È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢·î¼ý¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï3·å°Ê¾å¡×¤Ç¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤·î¤Ï¡ÖÃæÈ×¤°¤é¤¤¡×¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Çä¤ì¤Ã»Ò¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿ÀÎ¤»á¤À¤¬¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡ÖÀ³Ê¤¬ÎÉ¤¤¡×¤³¤È¤À¤È¸ì¤ë¡£¡Öµ¡·ù°¤¯¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¸«¤¨¤ë»þ¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¡¢ÆâÌÌ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¹¥È¶È³¦ÆÃÍ¤Î²¼ÀÑ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¿·¿Í»þÂå¤ÏÇä¾åÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÁÝ½üÁÈ¡×¤È¤·¤Æ»¨ÍÑ¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¿ÀÎ¤»á¤Ï¡ÖËÍ¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é·î¤«¤éÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½çÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃý¤ë¤Î¹¥¤¤À¤·¡¢¤ª¼ò¤â¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·¿¦¤Ç¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ç»¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ìÏ«¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¶âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¸¤¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤âÈäÏª¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢Èà¤Î·ø¼Â¤Ê»Å»ö´Ñ¤È¿Í´ÖÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
