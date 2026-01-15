¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢3·î16ÆüÈ¯ÇäÂè°ìÃÆ¤Ï¡Ö¥¥ã¥×Íã¡×¡ÖÍ©Çò¡×¤Ê¤ÉÌ¾ºî11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬Å¸³«
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,990±ß¡£
¡¡½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÎòÂåÌ¾ºî¤ò¸·Áª¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä·èÄê¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤«¤é¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡¢¡ÖÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡×¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤«¤é¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡×¤«¤é¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´－ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý－¡×¤Ê¤É¤¬¸·Áª¤µ¤ì¡¢·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£¤Ê¤ª¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÊÁ¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡Û
(C)Gege Akutami/SHUEISHA
(C)P1998-2026
(C)YoshihiroTogashi1990－1994
(C)OSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
(C)Masami Kurumada/SHUEISHA
(C)NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA
(C)Hiroya Oku/SHUEISHA
(C)Satoru Noda/SHUEISHA
(C)Yasuhisa Hara/SHUEISHA
(C)Yoichi Takahashi
(C)Yudetamago/Shueisha