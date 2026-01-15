¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¡×2025Ç¯¤Ï¡È²áµîºÇ¾¯¡É¤Ë¡ª °ìÊý¤Ç»ö¸Î¤ä°ãÈ¿¤¬¡È¿¼¹ï¡É¤Ê¾è¤êÊª¤Ã¤Æ²¿!? Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤Ï
¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡Ö²£¤Ð¤¤¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é24»þ´Ö°ÊÆâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Ï2547¿Í¤Ç¡¢Åý·×¤¬»Ä¤ë1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿·îÊÌ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢10·î¡Á1·îº¢¤Î½©Åß»þ´ü¤Ë¤«¤±¤Æ»à¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ï12·î¤Î»à¼Ô¿ô¤¬290¿Í¤È1Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½©Åß¤Î»þ´ü¤ËÆüË×»þ´Ö¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ»ëÇ§À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æ»Ï©¤ÎÀÑÀã¡¦Åà·ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ©ÌÌ¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï1423¿Í¤Ç»à¼Ô¿ôÁ´ÂÎ¤Î55.9¡ó¤òÀê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹âÎð¼Ô»à¼Ô¿ô¤Ï3.93¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¡²þÀµ¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡¢ÊâÆ»¤ä¿®¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÂÐºö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤·¹¸þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ²ÝÂê¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î²ÝÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ»ö¸ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤¬Á´¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï2020Ç¯¤¬21.9¡ó¡¢2021Ç¯¤¬22.8¡ó¡¢2022Ç¯¤¬23.3¡ó¡¢2023Ç¯¤¬23.5¡ó¡¢2024Ç¯¤¬23.2¡ó¤È²£¤Ð¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡µó·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2024Ç¯Ãæ¤Ï·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÖÀÚÉä¡×¤Ë¤è¤ë¸¡µó·ï¿ô¤¬5Ëü1564·ï¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªºÇ¤â¸¡µó¤µ¤ì¤¿¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ï¡Ö°ì»þÉÔÄä»ß¡×¤Î2Ëü1833·ï¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤Î2Ëü1088·ï¡¢¡Ö¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¡×¤Î3220·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î6Ëü7531·ï¤Î¤¦¤Á¼«Å¾¼ÖÂ¦¤Ë²¿¤é¤«¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï4Ëü7746·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤·¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¾è¤êÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡Ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÁý²Ã¤â¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯Ãæ¤ÏÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬338·ïÈ¯À¸¤·¡¢»à¼Ô1¿Í¡¢½Å½ý¼Ô34¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï²Æì¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸ÎÅö»þÃËÀ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï2024Ç¯Ãæ¡¢4Ëü1246·ï¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡×¤¬2Ëü4628·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤Î9838·ï¡¢¡Ö°ì»þÉÔÄä»ß¡×¤Î2643·ï¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤¬Ê¿µ¤¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¾è¤»¥¤¥¹Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï»²µÄ±¡Æâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐ³À¤Î¤ê»Ò»á¤¬ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÎÅÐÏ¿¿ôÌó2Ëü2000Âæ¡Ê2024Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸òÄÌ°ãÈ¿¤¬Ìó1.8ÇÜ¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ãÈ¿¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¸¡µó·ï¿ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤ä¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤Ç¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤äÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤È°Û¤Ê¤ê±¿Å¾¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Ëü¤¬°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ËÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´ðËÜÅª¤Ê¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£