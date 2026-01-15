¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè17Àá ¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯ vs ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè17Àá ¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î15Æü02:30¤Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þー¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÆ£ÅÄ ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¥éー¥¸¡ÊMF¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥ー¡¦¥¸¥§¥¤¥É¥¸¥çー¥ó¥º¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ÂÆ£ ÃÒºÈ¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
25Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ê¥¯¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢40Ê¬¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥Ó¥¬¥ï¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥àー¥é¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
68Ê¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥éー¥¹¡¦¥ê¥Ä¥«¡ÊDF¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥ー¡¦¥¸¥§¥¤¥É¥¸¥çー¥ó¥º¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ôー¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«ー¥ë¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
73Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥µ¥¨¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ù¥Ç¥£¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þー¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥À¥®¥à¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¼¥ó¥¿ー¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¥Ð¥ó¥Ù¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥À¥à¡¦¥À¥®¥à¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£ÅÄ ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°ÂÆ£ ÃÒºÈ¡ÊDF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2026-01-15 04:40:13 ¹¹¿·