サンコーは、ボタンひとつで豆から淹れられる『全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」』を2026年1月14日に発売しました。実売価格は4万9800円（税込）。

『全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」』

記事のポイント ボタンひとつで淹れられる全自動タイプなので、自宅で手軽にエスプレッソを楽しみたい人にオススメ。カプセル式などに比べてランニングコストも低く抑えられます。

本製品は、本格的なエスプレッソを自宅で手軽に楽しめる全自動エスプレッソメーカーです。通常、エスプレッソを淹れるには「豆を挽く」「タンピング（粉を詰める）」「抽出」といった専門的な工程と技術が必要ですが、本製品はこれら全てをボタンひとつで自動で行います。

↑ボタンひとつで簡単操作。

↑豆を挽くところから全自動で行ってくれます。

最大の特徴は、カフェクオリティの「19気圧」高圧抽出です。豆の香りを閉じ込め、口当たりに深みを与える「濃厚クレマ（泡）」を安定して生成します。

豆本来の風味を引き出すため「コニカル式ステンレス刃」を採用し、粒度に合わせて自動で適切な圧力調整を行います。

また、日本の住宅事情に配慮した幅185mmのコンパクト設計を実現。置き場所に困りがちな全自動コーヒーマシンの課題を解決しています。

カプセル式やコンビニコーヒーに比べてランニングコストも抑えられ、日々のメンテナンスも簡単なため、手軽に本格的なホームカフェ環境を整えることができます。

サンコー 全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」 発売日：2026年1月14日 実売価格：4万9800円（税込）

