15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤òÅì¤Ø¿Ê¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ÏÀã¤ä±«¤Î°ìÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤¤â¡¢¸á¸å¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¤È¤¯¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢ÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÅì³¤¤«¤éÀ¾¤Ï¡¢±À¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ç¡¢»Í¹ñ¤ä¶å½£¤Ï15¡î¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ê¤É´ØÅì¤Ï±À¤¬½Ð¤Æ¤â±«¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¹â¶¶ ÏÂÌé¡Ë