この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「【メジャー契約】お金でみる日本人選手の期待値／オプトアウト契約とは／弱小ホワイトソックスと常勝アストロズ＆ブルージェイズ【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開。プロ野球ビジネスの第一人者である小林至氏が、日本人選手のメジャー移籍における契約交渉の裏側を解説した。



動画で小林氏は、日本人選手の契約交渉が期限ギリギリまで長引く理由について言及。氏は、ポスティングの交渉期間が45日間と定められている中で、「これは“セリ”ですから」と、代理人が複数の球団と駆け引きを行い、より良い条件を引き出すための戦略的な時間であることを指摘した。



さらに今年特有の要因として、FA市場全体の停滞を挙げる。ビッグネームの選手の移籍先が未定であるため、各球団は「まず核となる選手を決めてから次」というスタンスになり、他の選手の契約にも遅れが生じていると分析した。また、2026年12月に満了を迎えるメジャーリーグの「労使協定」も影響しているという。小林氏は、協定改定でサラリーキャップ（年俸総額の上限）が導入される可能性に触れ、将来のチーム編成ルールが不透明なため、「球団が長期契約をしづらい時期である」との見解を示した。



個別の契約にも言及し、村上宗隆選手がホワイトソックスと2年契約を結んだ背景について解説。球団側はリスクの少ない短期契約を、選手側は安定した長期契約を望む中で、両者の「折り合った地点」がこの契約内容になったと説明。一方で、今井達也選手や岡本和真選手が移籍するアストロズやブルージェイズは常勝軍団であり、即戦力としての厳しいプレッシャーにさらされるだろうと語った。