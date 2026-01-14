「迷惑行為をする中国人が消えた…」年始の高尾山に登ってわかった“昨年との大きな違い”

正月の高尾山に登って感じた“異変”

正月三が日、初詣の参拝客で賑わう高尾山。今年も多くの人が訪れ、旧年への感謝と新年の平穏を祈願していた。年間の登山客数が世界一ともいわれる高尾山は、都心から１時間ほどの立地で豊かな自然が楽しめるとインバウンドにも人気の観光スポットだ。昨年の三が日もインバウンドで賑わいを見せたが、オーバーツーリズムの影響や外国人たちによる違法行為も多く発生し、地域住民との軋轢が問題となった。

中でも批判が集まったのは、中国人によるマナー違反が目立ったことだ。しかし、昨年末には高市総理による国会答弁での「台湾有事」に関する発言により、中国政府が一部の旅行会社に日本への団体旅行をこれまでの６割に減らすよう指示し、団体旅行を廃止させたと報じられている。初詣客で賑わう高尾山で聞き込みを行うと、やはり迷惑行為をする外国人は減ったようだ。

ピークは朝から昼にかけてといわれているが、昼ごろでも駅から高尾山に向かう人々歩みは絶え間なく続く。山のふもとから中腹まで行けるケーブルカーも長蛇の列で大混雑していた。

毎年高尾山に初詣に来るという家族連れは参拝客の変化について「今年は外国人が少ないかも……」と話す。

「昨年に比べて外国人は少ないと思います。とはいっても全くいないわけではなくて、２割から３割ほど減少したのではないでしょうか。特にマナーが悪い人は見かけませんでしたが、そういった外国人がいるというのは聞いたことがあります」

減ったとはいえ、初詣に訪れる外国人は依然として多く、新年を祝う日本の文化を楽しんでいるようだ。他の参拝客からも「外国人が減った」という声が上がったが、マナー違反が続出した去年と比べてどうなのだろうか。

「毎年高尾山に初詣に来ていますが、去年はケーブルカーの列に並ばずにごねる中国人っぽい団体客がいました。横から急に割り込んできて、注意しても日本語が分からないのか聞いてくれませんでした。また、売っている団子の串などを道端に捨てるような人もいました。ただ、今年は全然見かけません。いい傾向だと思います」

ケーブルカーで迷惑行為を行っていた中国人らしき団体は他の参拝客も見たことがあるという。「子供が疲れているから先に乗せてほしい」、「予定があるから早く帰りたい」などと言って、列に並ばずに乗ろうとしていたそうだ。

中国人観光客の“言い分”

日中間の摩擦がある中で、今年初詣に来ている中国人は何を思っているのだろうか。高尾山山頂にいた中国人観光客に話を聞くと、「私たちはうるさい中国人とは違い、マナーを守っている。一緒にしないでほしい」とのことだった。

「騒いでいる中国人はカネのない中国人です。私が言うのはおかしいかもしれませんが、彼らはお金を払っていることに対しては強く主張をします。払う料金が同じであれば、誰よりも早くケーブルカーに乗らないと気が済まないのです。それで騒ぐのでしょう。

私は少しお金を持っていますが、ブランド品をたくさん買ったり、派手な遊びはやりません。目立ってしまうと、せっかく日本に来たのに嫌われてしまいます。旅行先で気が大きくなっているのは仕方ないのかもしれませんが、それでも限度があると思います」

彼は「一部の中国人のせいで迷惑をしている」というが、中国人だけに目を向けるのは違うとも話す。

「中国は日本に近く、観光客も多いから目立ってしまっているのだと思います。アジア系の人が悪いことをしていると、すべて中国人のせいです。私たちから見ると、中東系や欧州の観光客もポイ捨てをしたり、人ごみでうるさくしたりと、ずいぶんマナー違反をしています。それもすべて中国人のせいになっている気がします。

旅行中に街中を歩いているだけで、日本人だけでなく他の外国人たちからも『チャイニーズは……』といろいろいわれるのは、はっきり言って差別です」

そして、「よくない行動を起こしている中国人はとにかく『モノ』を買うといった消費をする人に多いです。金を消費することが目的なので日本の文化にまで配慮できていないのです」と分析する。同じ中国人の中でも温度差はあるようだ。

昨年、日本を訪れた外国人観光客の数は11月の時点で3906万人となり、年間最高を記録した’24年をすでに上回っていた。オーバーツーリズムの問題が次々と噴出して、外国人への批判が多く集まった一年だったが、今年はどうなるのだろうか。

取材・文・写真：白紙緑