¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î2026Ç¯½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷¸å¤Ë¡ÖTEST ME¡×MV¤ò²ò¶Ø
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
1·î14Æü23»þ¤è¤êÁ´¹ñ36¶É¤Ë¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡£½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢23»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡ÖTEST ME¡×¤ÎMV¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
MV¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ç¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥¥ã¥Ð¥ìー¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ë¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡¢¿Í¡¹¤ò°µº¤ËÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÆ°¤¤Ë½ª»ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬Ãè¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¡¢MV¤ÎÌÜ¶Ì¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡ÖÆ´¤ì¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖTEST ME¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/