Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬½Ë¾¡²ñ¤ÇÌÀ¤«¤¹»Õ¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢Íè¤¿¤Î¤«¡£¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡Ä¡×
13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡¢ºòµ¨¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£JLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀÄ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë»Â¿·¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½Ë¾¡²ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×²ñ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿½êÂ°Àè¤ÎÂçÅì·úÂ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Õ¾¢¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤â¤¤¤Ä¤âÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÌó8Ç¯´Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»ä¤¬½é¤á¤ÆÍè¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ê¤É¡¢¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£½÷²¦Â×´§¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦¤ÎÊó¹ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø½÷²¦¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡É¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤Þ¤¿¡¢Íè¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¾¡Êó¹ð¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×ºòÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤Î¡ÖKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤ë¤È¡¢5·î¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡¢6·î¤Î¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡¢10·î¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤ÈÇ¯´Ö4¾¡¡£36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï19²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹¥À®ÀÓ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¡È»Õ¾¢¤Ø²¸ÊÖ¤·¤ò¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÈÂ²Áò¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÈá¤·¤ß¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¡ÖÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ìÃ¶µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£Èøºê»á¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ¥¾¡Êó¹ð¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤ÎÊó¹ð¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤âÍ¥¾¡Êó¹ð¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×»Õ¾¢¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡È¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡É¤ÎÌóÂ«¤ÏÀäÂÐ¤Ë²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Å·¹ñ¤Ç°¦¤Î¤¢¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÀá¡É¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
