¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·Ù»¡´±¼­¤á¤¿ch¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú·Ù»¡´±¤Î¸Â³¦¡Û44ºÐÇò¥Ð¥¤ÈÉÄ¹¤¬¼­¤á¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¸µÇò¥Ð¥¤ÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤ò·Ð¤Æ·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê²áµî¤«¤é¡¢18Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿·Ù»¡¤ò¼­¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Âà¿¦¤ÎÂç¤­¤Ê¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë¾å»Ê2¿Í¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃËÀ­¤¬·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢·Ù»¡´±ºÎÍÑ»î¸³¤ÎÌÌÀÜÁ°Ìë¤Ë¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÕ¤Ç4〜5²ó¤â¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤¿¤Ö¤óÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¿¦¼Á¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç100²ó°Ê¾å¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤Ë¹ç³Ê¡£ÅÅÏÃ¤Ç¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÎÞÀ¼¤Ë¡Ö²¶¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ù»¡´±¿ÍÀ¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å»Ê2¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢»³³Ùµß½õÂâ¤ÎÂâÄ¹¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥¹¥­¥å¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤Î»à¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖÆâÉô¤Ç¸øÌ³°÷¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄË´¶¡£·Ù»¡ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿Éô²¼¤È¤«¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¿Ãç´Ö¤È¤«¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î³°¤«¤é¸øÌ³°÷¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¸½ºß¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢·Ù»¡´±¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ä¸½¿¦¤ÇÇº¤à¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

