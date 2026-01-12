編み物＆刺しゅうが流行中♡ イマドキ女子たちの【クリエイティブな休日】をご紹介！
編み物や刺しゅうなど、クリエイティブな趣味が流行中！そこで今回は、イマドキ女子たちの「クリエイティブな休日」の過ごし方を教えてもらいました。自由に手を動かす物づくりなら、デジタルデトックスもできちゃう！ぜひチェックして、次の休日に真似してね♡
自由に手を動かして物づくり
クリエィティブな作業に集中すると、勉強や仕事とは違った心が整う時間が得られる。そのうえ、可愛いものも手に入る♡
Check! 服にビーズ刺しゅうを♡
彩巴さん（ヘア＆メイク・24才）
「約2年前からお洋服にビーズで刺しゅうをしています。仕事のリフレッシュとして毎日30分くらい、休日はずっと没頭してます。
リボンや星などの好きなモチーフをデザインして、服に新たに命を宿す感覚。モチーフのアイディアは出かけているときに見つけた可愛いお花や壁紙など、常に写真に撮ってストックしています。
ビーズとビーズ用刺しゅう針と糸さえあれば始められるし、デジタルデトックスできる作業なので、黙々とつくれるところが魅力」
着なくなったお洋服にリボンをデコ♡
Check! 編み物でイヤーマフづくり！
はるさん（会社員・23才）
Instagram：@8llcu._.u___
「編み物の魅力は、頭のなかに浮かんだものを、実際の形で表現できるところ。色の組みあわせや、ときめくデザインにこだわっています♡」
友だちと一緒につければ写真もキュートに♡
すべて自分で編んだ世界にひとつのイヤーマフ
文／柿沼奈々子、草野咲来