反政府デモが続くイランをめぐり、アメリカのメディアは10日、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃の複数の選択肢について説明を受けていると報じました。

人権団体によりますと、イランの大規模な反政府デモによる死者は、デモ参加者と治安当局側あわせて116人にのぼっています。こうしたなか、ニューヨーク・タイムズは10日、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃の複数の選択肢について説明を受けていると報じました。トランプ氏は最終的な決断はまだ下していないものの、軍事攻撃の承認を真剣に検討していると伝えています。

トランプ大統領は10日、SNSに「イランはかつてないほど自由を目指している。アメリカは支援の準備ができている」と投稿しました。また、ロンドンのイラン大使館前での抗議デモを伝えたニュースを引用し、大使館に侵入したデモ参加者が政権の旗を撤去し、1979年のイスラム革命前のイランの国旗を掲げたと伝えました。こうした投稿を国務省はペルシャ語でも発信していて、イランの反政府デモをアメリカが支援する姿勢を明確にしています。