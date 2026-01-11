関東地方では毎年1月11日に「鏡開き」が行われますが、鏡開きは地域によってタイミングが違います。そこで、なぜ地域差があるのか、鏡開きについて詳しく見ていきましょう。

理由は徳川幕府にあった？

そもそも鏡開きとは、年神様へ供えた「鏡餅」を家族全員で分け合って食べ、年神様の力を取り入れ、無病息災を祈る正月行事のことです。年神様は新年にすべての家にやってきて、幸福や豊作をもたらすとされている神様です。

鏡開きを行うのによいとされている日は決まっており、関東を中心とした地域ではお正月期間に当たる1月7日までの松の内が明けた後、同月11日に行われます。一方で、関西では1月15日または同月20日に鏡開きを行う所が多いそう。これは、関西の松の内が1月15日までということに由来しています。

松の内の「松」とは門松のことで、門松に年神様が宿っている期間を松の内と言います。まだ年神様がいる内にお供えした鏡餅を下げるのは失礼になるため、松の内が終えてから鏡開きが行われるのです。

なぜ、関東と関西で松の内や鏡開きの日程に違いがあるのでしょうか。もともと関東も関西と同じ日程で行われていましたが、1651（慶安4）年4月20日に徳川幕府三代将軍の徳川家光が亡くなり、月命日となる20日に鏡開きを行うのは避けるべきとなったため前倒しで1月11日に行うようになりました。

とはいえ1月11日はまだ松の内。幕府によって松の内は1月7日までにするようにと定められたものの、関西までは浸透せず、時期にズレが生じてしまいました。また、同じ関西でも京都は松の内に関係なく、1月4日に鏡開きをする地域もあるようです。

ちなみに鏡開きをする際には、包丁などの刃物を使うのはNG。鏡餅には神様の霊力や魂が宿っているとされており、武士がいた時代には「刃物でお餅を切る＝切腹」をイメージさせ、縁起が悪いとされました。そのため、木槌を使って割ったり柔らかくして手で分けるのが伝統となっています。