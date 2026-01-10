正直ニオイや汚れが気になってた…アレをカバーできる100均優秀グッズ

ビジネス ホテル などにある、枕カバーのにおいやシミが気になることがある筆者。なんと、 ダイソー で目からウロコな商品を発見しました！大きな枕もすっぽりカバーできる、携帯用の枕カバー。柔らかい素材で肌触りが良く、袋状なので着脱も簡単です！2枚入りで100円とコスパも抜群。使い捨てできるので荷物も減らせます！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：トラベル携帯用枕カバー（2枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：80cm×49cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480561264

宿泊先の枕が気になるときに便利！ダイソーの『トラベル携帯用枕カバー』

ビジネスホテルなどに行くと、枕カバーのにおいやシミが気になることがありました。枕をカバーする目的で毎回タオルを持参するようにしていたのですが、ダイソーで目からウロコな商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『トラベル携帯用枕カバー（2枚）』という商品。旅先に持ち運びやすい、携帯用の枕カバーです。

2枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に置かれていました。

サイズは約80cm×49cmです。撮影場所のスペースの関係上、二つ折りにした状態で撮影しています。

かなり大きめサイズのカバーなので、ホテル仕様の大きな枕にも対応できます！

よくアパレルショップで試着する際に使用する、フェイスカバーに似た不織布素材です。

やわらかくて薄めで、肌触りは良好です。

袋状になっていてサッと簡単に着脱できる！

袋状になっているので、出し入れが簡単です。

ファスナーなどの付属品がないため簡単に装着でき、チェックアウト前の慌ただしい中でも取り外しやすいです。

枕カバーの汚れが気になるな…というときに、しっかりと全体を覆って隠せるのがいいなと思います！

タオルは持ち帰って洗う手間がかかりますが、こちらは使い捨てしやすいので帰りの荷物が減らせる点でも便利です。

今回はダイソーの『トラベル携帯用枕カバー（2枚）』をご紹介しました。

枕が変わると眠れないという方も多いと思いますが、このアイテムは睡眠時の不安を取り除くためにはとてもいいなと思いました。それでもまだちょっと気になる…という方は、さらにタオルを併用するとより安心できそうです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。