東京新聞が2026年1月8日、元日に公開した特別報道部長コラムの冒頭に誤りがあったとして、記事の全文を削除し、謝罪した。

「ネット上には、威勢のいい言葉があふれています」

問題となったのは、1日発行の東京新聞朝刊に掲載された特報部長・西田義洋氏による「『熱狂』に歯止めを 新年に寄せて」と題したコラム。

コラムの冒頭では、「『中国なにするものぞ』『進め一億火の玉だ』『日本国民よ特攻隊になれ』。ネット上には、威勢のいい言葉があふれています」と記述。戦争体験者の証言などを引用しながら、国民的な好戦ムードに警鐘を鳴らした。

文末では、「私たちは『国民的な熱狂』がつくられていく同時代を生きているのかもしれません。『熱狂』に向かっていく状況に歯止めをかけ、冷静な議論ができるような報道を続けていきます」としていた。

しかし、SNSでは冒頭で例示された投稿の実在性やその文脈をめぐり、疑問の声が相次ぐ事態となっていた。

「本人の事前確認が不十分」「編集局としてのチェック体制にも不備」

東京新聞編集局は8日、公式サイトで記事の全文削除を発表した。

「1日の特別報道部長コラム「新年に寄せて」について、冒頭の「『中国なにするものぞ』『進め一億火の玉だ』『日本国民よ特攻隊になれ』。ネット上には、威勢のいい言葉があふれています」は誤りでした」

「例示した言葉はいずれも、特別報道部長が昨年1年間のX（旧ツイッター）を検索して見つけたもの」と説明した一方で、「投稿内容を見直したところ、対立をあおる意図で使われているとはいえず、引用に適したものではありませんでした」とした。

本件に際し、「引用した言葉がネット上にあふれているという状況にはなく、表現の仕方も不適切でした。特別報道部長本人の事前確認が不十分であり、コラム掲載前の編集局としてのチェック体制にも不備がありました」としている。

「冒頭部分が誤りである以上、コラムとして成立しなくなるため、全文を削除して深くおわびします」と謝罪し、「今回の事態を重く受け止め、事実確認を徹底するとともに、チェック体制の強化に取り組み、再発防止に努めてまいります」とした。

5日には「高市政権誕生後の状況のみを取り上げたわけではなく...」

なお、東京新聞の公式サイトでは5日、読者から寄せられた「『言葉があふれている』との指摘には強い違和感がありました」とのコメントに対し、西田氏が自ら返信していた。

西田氏は「冒頭に例示した言葉は、いずれも私がXで確認したものです」とした上で、「投稿者へのご迷惑を避けるため詳細は控えますが、例えば、『中国なにするものぞ』や『火の玉』は昨秋に投稿されていました」と説明した。

「あふれています」との表現については、「この文言通りの言葉が多数飛び交っているということではなく、中国への敵意をむき出しにしたり、核武装論に共鳴したりするようなさまざまな言葉がデジタル空間で交わされている様子を表現したつもりでした」と釈明。「高市政権誕生後の状況のみを取り上げたわけではなく、戦後60年ごろからの流れを踏まえています」としていた。

一方、記事の全文削除が行われた8日には、東京新聞編集局名義で「ご指摘に対し、先日、西田特報部長から返信のコメントを書かせていただきましたが、その後、編集局で検証し、Xの投稿の引用が不適切だったと判断し、記事の全文を削除しました。おわびいたします」とのコメントが改めて投稿された。