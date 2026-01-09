°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀµÅýÇÉ¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤·¤Æ¤ë°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¡×¡ÖÇú¾Ð»Ñ¤Ë¤â¥¥å¥ó¡×
¢£Ìðºî¤¬°¤Éô¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤ÎÀµÅýÇÉ¥ë¥Ã¥¯①～②
Prime Video¡¦DMM¡¡TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤Ë¤Æ¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëSnow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî·ó¤Î¥Èー¥¯Æ°²è¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï1·î8Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ó¤ËÅÐ¾ì¡£
SNS¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ãã¿§¤Î¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤È¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤Á¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°¤Éô¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ä¥¤ー¥ÉÁÇºà¤Î¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ìðºî¤¬¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£
Ìðºî¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ê¼«Ê¬¤â°¤Éô¤Ë¡ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤Åª³Î¤ÊÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡¢°¤Éô¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ëÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ýÏ¿»þ¤Ë°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤·¤Æ¤ë°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¡×¡ÖÇú¾Ð»Ñ¤Ë¤â¥¥å¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¼¤Ò°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤È¤â¤ËÇÛ¿®¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£