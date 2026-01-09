この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「やるべきことを早くやれば“未来のスペースが空く”」人生を好転させるシンプルな思考法

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人生、やるべきことは早くやっちゃおう。」と題した動画を公開。自分で髪の毛を切りながら、やるべきことを先延ばしにせず、迅速に片付けることの重要性を説き、それがもたらす精神的な解放と未来の可能性について語った。



動画の冒頭で茂木氏は、やるべきことを先延ばしにし、「罪悪感に浸るっていうのもさ、人間の生き方としてあると思うんだよね」と一定の理解を示す。しかし、その状態は「気にかかってる中でウダウダしているっていう罪悪感でズブズブと泥沼にハマっていく」ことにつながると指摘。これは決して良い状態ではないと自身の見解を述べた。



その上で、茂木氏はタスクを早く終わらせることのメリットを力説する。最大の利点は、単にスッキリするだけでなく、「未来のスペースが空く」ことだと主張。「やるべきことをやっちゃうと、それが終わったあとで空白ができる。じゃあ何やろうとか、どこに行こうとか思えるじゃない」と語り、一つのタスクを完了させることが、次の新たな行動への意欲を生み出すと解説した。



この考え方は、仕事や勉強だけでなく、積読している本を読む、行きたい場所へ行く、会いたい人に会うといった日常のあらゆる場面に応用できるという。茂木氏は「課題をやり終えることで、自分が自由になる」と述べ、先延ばし癖を断ち切ることが、結果的に自分自身を解放し、未来を切り拓く力になると締めくくった。話が終わる頃には、茂木氏の髪の毛も切り終わってスッキリした。その変貌ぶりも注目ポイントだ。