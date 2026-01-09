そわんわん「発売日に速攻で買いに行きました（笑）」 進化するショーツ型ナプキン

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「進化するショーツ型ナプキン」。モレの心配が軽減される分、着脱しにくいショーツ型ナプキン。そんなモヤモヤを解決する画期的なアイテムをご紹介。

ananフェムケア委員会が訊く！

そわんわん

YouTuber、モデル。自身の動画チャンネルでは飾らないトークが人気で、積極的にフェムケアについても発信。本誌にもananフェムケア委員会としてたびたび登場。お店に行くと毎回「超熟睡ショーツ」を爆買いするほどのファンだったので、今回の対談を楽しみにしていたそう。

ズボンを脱がずに交換できるショーツ型ナプキン

そわんわん

もともと「超熟睡ショーツ」のヘビーユーザーなんです。だから今回「おでかけ交換ショーツ」が発売されるのをSNSで知って、発売日に速攻で買いに行きました（笑）。

遠山

ありがとうございます。今回の新商品はまさに、そわんわんさんのようなショーツ型ナプキンを愛用されている方のお声から生まれたアイテムです。

そわんわん

愛用者の方からは、どんなお声があったんですか？

遠山

既存の「超熟睡ショーツ」はモレない安心感がとても好評でしたが、“昼間にも使いたい”“交換の手間をラクにしたい”というお声も多く寄せられていました。そこで、ショーツ型ナプキンの安心感はそのままに、より交換しやすい構造の新しいショーツ型ナプキンの開発をスタートしました。

そわんわん

実際に使ってみましたが、サイドのミシン目を破ってテープを貼るだけで交換できるから、本当にラクで驚きました。これなら外出先の狭いトイレでもさっと替えられますね。パンツスタイルの日だと、ズボンや靴を全部脱がなきゃいけないし、ズボンがトイレの床につくこともあって、地味にストレスだったんです。それが丸ごと解消されて、すごく画期的なアイテムだなと思いました。

ショーツ型なのに外でもはき替え簡単！

医薬部外品。M-Lサイズ 4個入り\682（ユニ・チャーム TEL. 0120-423-001）

遠山

今回一番苦労したのが、ミシン目の破りやすさです。女性の力でスッと破けるようにしたい一方で、強度を弱くしすぎると製造過程で意図せず破れてしまうリスクがあります。そのため、使うときはラクに破れるのに、製造中は破れないという強度のバランスをとるのが難しくて。開発の中でもとくにこだわったポイントでした。

そわんわん

確かに、ほぼ力を入れずに破けるのに、普段の動きでは破れない安心感がありました。

遠山

さらに、何度でも貼り直しできる左右の交換テープも、安定性と使いやすさを両立させるために試行錯誤しました。力がかかってもズレずに、繰り返し貼り直しても接着力が落ちないことにこだわった設計です。

そわんわん

なにげないテープにもこまやかな配慮が！ 簡単に貼り直せるから、体調に合わせてサイズを調整していました。女性の体って日によって変化するから、フィットさせたい日も、ゆったりしたい日もありますよね。

遠山

あとは、形状やデザインにもこだわりました。股上は深すぎず浅すぎずのラインにして、安心感と下着感を両立することを大切にし、前後がぱっと見でわかりやすいデザインを採用。人に見られても生理用品だとわかりにくい個包装のデザインもポイントです。

そわんわん

たしかに前側にリボンの絵柄が入っているので、前後を迷わず使えました。捨てる時もくるくる丸めてテープで留めればコンパクトになるし、ショーツだとバレにくいのもありがたいです。

遠山

使った方からは、モレの不安がない、交換がラクと好評です。旅行中や運動時にも便利だし、休憩時間が決まっており、好きなタイミングでトイレに行きにくい学生さんにもおすすめです。

そわんわん

ほんとに、全員に使ってほしいって思います。私、多分誰よりも使ってると思うんですよね（笑）。いろんなシーンで本当に助けられているので、自信を持っておすすめできます！

information

ソフィ 超熟睡 おでかけ交換ショーツ

外出先でもズボンやストッキング、靴を脱がずに簡単に交換可能。最長12時間分の吸収力※があるので、長時間の外出やなかなかトイレに行けないシーンも安心。色はグレー。

※ 個人差があるので、経血量に合わせて取り替えてください。