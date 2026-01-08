地元メディア「ドジャース・ネーション」がSNS更新

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャースタジアムで遊ぶ愛犬デコピンの様子をアップした。日本のファンも虜になったデコピンの最新ショット。地元LAメディアも反応せずにはいられなかった。

快晴のドジャースタジアム。デコピンが楽しそうに歩き回っている。三遊間付近をるんるんで歩き、外野の芝生の上では投げられたボールを追いかけ、“ご主人”に届けている。他にもトレーニングルームと思われる場所で走り回り、クラブハウスではトレーニングウエアの大谷との2ショットも収められている。

大谷はシーズン中も何度もデコピンの写真や映像を投稿してきた。新年を迎えた直後には、デコピンを使った年賀状風の画像で新年の挨拶を綴り、話題を集めている。

日本のファンからは「可愛すぎる」「癒し」とデコピンへの熱視線が送られたが、米国でも変わらないようだ。米メディア「ドジャース・ネーション」は大谷の投稿から約28分後に自社SNSを更新し、ストーリーズの映像を公開。「ショウヘイ・オオタニが愛犬デコイとドジャースタジアムで過ごす舞台裏の映像を公開した」と反応すれば、MLB公式も「デコイは2026年シーズンに向けて準備万端」と綴っていた。（Full-Count編集部）