乃木坂46の1期生として、2021年末まで約10年間アイドルとして活動していた生田絵梨花。彼女の公式TikTokに公開されたすっぴん動画がSNSで話題となっている。

生田は、12月24日に最新動画をアップ。《「雪の華」カバー100万回再生ありがとうございます！沢山の方に聴いていただけてとても嬉しいです》と、彼女のYouTubeにアップされたカバー歌唱動画が多数再生されたことを報告し、ファンに向け感謝の言葉を綴った。

「アップされた動画では、仕事場とみられる場所で食事をしている生田さんにスタッフが突撃。食べ物を頬張りながら、突然話しかけられたことに驚き振り返る生田さんが映っています。さらに、振り返った生田さんはすっぴん。貴重なオフショットの公開となりました」（芸能プロ関係者）

100万回再生を喜ぶ生田の無邪気な様子が映った今回の動画は、Xでも拡散された。さらに年をまたいで、このすっぴん姿が「ある大物俳優に激似」だとする指摘がSNS上で相次いでいる。

《唐沢寿明かと思った》

《親戚？あまりにも似ていて話がぜんぜん頭に入ってこない》

《一瞬まじ似てるwほとんどメイクしてないのに、全然かわいい》

振り向く生田の表情が、俳優の唐沢寿明に激似だと、驚愕するファンが続出している。

「動画冒頭、スタッフに呼ばれ振り返る瞬間、大きく目を見開き驚く生田さん。もともと生田さんは目が大きく、フェイスラインはシャープなため、目鼻立ちがはっきりしている唐沢さんに通ずるものがあります」（前出・芸能プロ関係者）

これまでもTikTokに頻繁に動画をアップしてきた生田。しかし、すっぴんを公開することは数少なく、貴重な動画だ。そんな飾らない姿に好感が寄せられていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「生田さんは、乃木坂時代から歌唱力が群を抜いていました。その強みを活かして、現在はミュージカルや舞台を中心に活躍。表現者として高い評価を得ています。同時に、彼女の天然ぶりはファンの間ではよく知られています。今回のすっぴん動画も、彼女の持ち前の素直な人柄が滲み出ていました」

素直な感情表現が彼女の魅力を引き立てている。