【バースデイ】鬼カワな節分アイテムが649円から買える！セレモニー服はセットアップで3000円以下《12日まで》

しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年1月7日から12日まで。今週は節分向けのアイテムやセレモニー服が充実しています。

写真映えするカチューシャは649円

今週の目玉は"鬼カワ"な節分向けのファッションアイテムです。鬼のパンツ柄のプルオーバー（1419円／80〜110cmサイズ）、鬼のフード付きプルパーカ（1639円／80〜95cmサイズ）、0歳児向けのロンパース（1639円／70・80cmサイズ）など、節分の日の記念撮影にぴったりなアイテムがそろっています。

頭に付けるだけで、節分らしさを演出できるお手頃なヘアアクセサリー（649円）もありますよ。

また、女の子ママにおすすめのミッフィーとのコラボアイテムも。1枚でコーデが決まるワンピース（90・95cmサイズ）は1639円とお手頃です。

ビッグサイズの鬼のお面がもらえる！

1月10日には、ペーパークラフトの鬼のお面のプレゼントキャンペーンもあります。小学生以下の子どもを連れて3500円以上の買い物をした人が対象で、バースデイアプリを提示するともらえます。

先着20人限定かつ1会計につき1点限定です。各店舗なくなり次第、終了となります。

チラシに載っているお面の写真をみるとかなり大きいので、写真映えしそうです。

セレモニー服やインフルエンサーとのコラボアイテムも

また、卒園式や入園式にぴったりなセレモニー服も多数登場しています。

フォーマルトップス＆ハーフパンツ、ブラウス＆ワンピース、ボレロ＆ワンピースのセットアップはなんと2739円。3000円以下で上下そろうのはお手頃ですよね。サイズ展開は90・95cmです。

姉妹2人組の人気インフルエンサー「めりあんず」とのコラボグッズも充実しています。

3枚組ミニタオル（539円）やランチ巾着（759円）、レッスンバッグ（1639円）など、普段使いしやすいアイテムばかりです。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）