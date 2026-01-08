この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「甘いものがやめられない」は間違い？16kg減の50代主婦が明かす、食べて痩せるダイエット9つのコツ

YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」のルル氏が、「50代ダイエット 食べて痩せるQ&A9選」と題した動画を公開。自身の16kg減量経験を基に、50代のダイエットに関する9つの質問に答えた。



動画の中心となるのは、「食べて痩せる」ための具体的な方法論である。ルル氏はまず、「ごはんは減らしてもいいけど断ってはいけない」と強調する。過去に極端な糖質制限を試した結果、頬がこけて「ムンクの叫び状態」になった経験から、炭水化物を完全に断つことの危険性を指摘。50代、60代の体にはエネルギー源となる炭水化物が必要であり、肌のハリや体調を整える効果があると解説した。



また、「甘いものがやめられない」という悩みに対しては、無理に我慢するのではなく、質を変えることを提案。血糖値が上がりにくいハチミツを飲み物に加えたり、食物繊維が豊富な果物を選んだり、脂質ゼロの和菓子に切り替えたりといった4つの作戦を紹介した。食後に歯を磨くことで食欲をリセットする方法も、手軽に実践できる工夫として挙げられている。



さらに、更年期太りについては、「太りやすいのが普通」と受け入れた上で、焦らず小さな一歩を続ける重要性を説く。年齢による体の変化は意志の弱さではないと述べ、「運動は1回でも未来が変わる」と視聴者を鼓舞した。記事は、50代からのダイエットは完璧を目指すのではなく、「ゼロよりとりあえず1回」という気持ちで、自分に合った方法を少しずつ続けることが成功の秘訣であると示唆している。