デリカ乗りYouTuberのばも氏が「雪道はここまで走れる｜デリカD:5ディーゼル 冬の長距離ドライブ実録」を公開しました。走行距離21万km超えのデリカD:5（前期ディーゼル）で、東京から山梨、そして雪深い長野県の白馬まで日帰りで往復する長距離ドライブの様子を紹介しています。

動画は東京都青梅市からスタート。まずは山梨県にある畑へ向かい、大根を収穫してカップラーメンで昼食をとります。道中では、長距離ドライブで眠気を感じにくくするテクニックとして、シートヒーターを活用する方法を解説。その後、諏訪大社での初詣は断念し、雪道を求めてさらに北上します。塩尻峠を越えると景色は一変し、路面は雪に覆われます。ばも氏は、氷点下での燃料凍結を防ぐため、あえて東京では満タンにせず、現地で寒冷地仕様の軽油（3号軽油）を給油する工夫も紹介。夜には目的地の白馬村に到着し、賑わう街並みを抜けて温泉「みみずくの湯」を目指します。

東京の市街地から峠の雪道まで、刻々と変わる路面状況に対するデリカD:5の走行性能を追体験できる内容となっています。冬のロングドライブを計画している方にとって、参考になる情報が詰まった動画です。

YouTubeの動画内容

00:05

走行21万km超えデリカで雪国へ出発
10:34

山梨の畑でランチタイム
13:17

塩尻峠を越えて雪道へ
25:03

夜の白馬に到着、温泉を目指す
31:43

目的地の温泉「みみずくの湯」

関連記事

デリカYouTuberが教える、マイナス15度でも快適な「冬の車中泊」必須装備

 車中泊YouTuberが感動！デリカD:5の段差問題を一発で解決する「専用ベッドマット」の実力が凄かった

 「デリカだから帰れた」能登地震で被災したYouTuberが語る“唯一無二のミニバン”の真価

