「普通に京都にいるなんて」元ポルトガル代表の世界的レジェンドが来日！“日本満喫ショット”にファン興奮「会えて光栄でした」
現役時代はバルセロナ、レアル・マドリー、インテルなどで活躍した元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が、日本観光を楽しんだようだ。
ポルトガルのレジェンドは１月６日に自身のインスタグラムを更新。京都の伏見稲荷大社で撮った１枚のほかに、富士山や明治神宮の南神門、スカイツリーの写真などを公開している。
この投稿のコメント欄には、日本のファンから「普通に京都にいるなんて」「楽しんでいってください」「雲丹が、、、ヤバい」「フィーゴは日本大好きですもんね」「会えて光栄でした」「日本へようこそ」といった声が寄せられた。
フィーゴは日本を満喫できたようで、これらのアップロードした写真とともに「Amazing time in Japan（日本での素晴らしい時間）」と綴っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フィーゴが日本の文化を堪能！
ポルトガルのレジェンドは１月６日に自身のインスタグラムを更新。京都の伏見稲荷大社で撮った１枚のほかに、富士山や明治神宮の南神門、スカイツリーの写真などを公開している。
この投稿のコメント欄には、日本のファンから「普通に京都にいるなんて」「楽しんでいってください」「雲丹が、、、ヤバい」「フィーゴは日本大好きですもんね」「会えて光栄でした」「日本へようこそ」といった声が寄せられた。
フィーゴは日本を満喫できたようで、これらのアップロードした写真とともに「Amazing time in Japan（日本での素晴らしい時間）」と綴っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フィーゴが日本の文化を堪能！