1月1日、はじめしゃちょーが、自身のXで、子どもが生まれたことを報告した。新年早々、おめでたい報告が話題を呼ぶなか、ある動画が注目を集めている。

「2025年12月24日、奥さんとクリスマスデートをした動画を投稿したのですが、年明けから、X上でこのデートの一部を切り取った動画が拡散されています。切り抜き動画では、車に乗ったはじめしゃちょーが『ありがとうございますボタンどこだ？』とハザードランプを探していたところ、奥さんが『へぇ〜、そんなのあんの？』と質問し、はじめしゃちょーがハザードランプの機能を説明している場面でした。

奥さんが『それ、もうみんな知ってんの？』と言うと、はじめしゃちょーが『ある程度知ってると思う。常識として』と答えるところで途切れていました。終始、2人とも淡々とした口調だったためか、夫婦のやりとりがぎこちなく見えるとして、SNSで注目を集めることになったのです」（芸能記者）

2025年8月の結婚から5カ月が経ち、初めて妻とのデート動画を公開したはじめしゃちょー。ただ、夫婦の“距離感”に関して、Xでは

《会話がなんかぎこちなくて見ててハラハラするよね》

といった心配する声が見受けられる。しかし、一方で

《なんも違和感ないけどな》

《日常の夫婦の会話のテンションってこんなもんだよ》

など、理解を示す声もあがっており、議論が勃発しているのだ。

問題となった車でのやりとりは、「デート動画」冒頭の数分だったが、動画にはまだ続きがある。ドライブシーンのあと、2人は箱根を訪れた。

「はじめしゃちょーが貸し切りにした遊覧船に乗ったあと、レストランで食事し、イルミネーションを見に行くなど、夫婦の時間を満喫していました。奥さんは顔にモザイクが入っていましたが、はじめしゃちょーはカメラを彼女に向けるたび、『かわいすぎて笑う』『（奥さんを公開せず）独り占めしたかった』など、ノロケ発言を連発していました。

イルミネーションを見る場面では、外が寒いという話題になり、はじめしゃちょーが『オレ、めちゃくちゃ強ぇから大丈夫』と言うと、奥さんが冗談交じりに『強いけど好きってしないの？』と聞き、2人にしかわからない他愛ないやりとりで盛り上がっていました。はじめしゃちょーは、デート動画を撮るのは初めてだと話していたので、冒頭のドライブでは、2人ともカメラが回って少し緊張していたのかもしれません」（前出・芸能記者）

はじめしゃちょーは2025年9月に「はじめしゃちょー夫婦の質問コーナー」と題した動画を投稿し、妻が声だけ出演し、視聴者から寄せられた質問に2人で答えていた。今回の動画では、変化も見られたようだ。

「質問動画では、視聴者から『奥さんと2人で動画出演する予定はありますか？』と聞かれ、はじめしゃちょーは『声の出演は今後あると思うんですけど、今のところは声まで』と、奥さんとの共演に慎重な姿勢を見せていました。

その点、今回の動画では、モザイク処理があったとはいえ、50分間にわたって奥さんとのプライベートなやりとりを公開していたのです。短い間で、“夫婦共演”を解禁した心境の変化もあったのだと思われます」（同前）

常識にとらわれない「やってみた」動画で、YouTuberとして高い人気を博したはじめしゃちょー。“夫婦で挑戦してみた”企画もお披露目となるか──。