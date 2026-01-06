【第21話（前編）】 1月6日 無料公開

【拡大画像へ】

小学館は1月6日、マンガワンにて原作・荻央翼氏、作画・近藤ユキオ氏によるマンガ「ダーウィンの大罪」第21話（前編）「欄干の芸術家」の無料公開を開始した。

「ダーウィンの大罪」は、悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が、ダーウィンを名乗る怪しい女と出会ったことから、悪魔を地獄へ送り返す戦いへと導かれていく新感覚ダークファンタジー。第21話では、夜更けの橋を訪れた久梧たち。そこは悪魔が現れる“裂け目（オクルス）”が出現する場所で――。

なお、最新話となる第21話（後編）「欄干の芸術家」の先読み配信も行なわれている。購読には80コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は1月20日を予定している。

【無料】

第21話（前編）「欄干の芸術家」のページ

【最新話】

第21話（後編）「欄干の芸術家」のページ

【あらすじ】

闇夜に紛れ、悪魔が蔓延る世界――

悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が 次のターゲットにしたのは「進化論」の提唱者、 ダーウィンを名乗る怪しい女だった――！ 彼女との出会いによって春川の人生は 悪魔を地獄へ送り返す戦いへと導かれていく！！

罪を贖うデビルハントファンタジー、開幕！！！

（C）荻央翼・近藤ユキオ／小学館