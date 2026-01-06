高須幹弥氏「本当に良くない」XのAI画像生成による“服脱がせ”を痛烈批判
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【Grok】Xで女性の写真の服が勝手に脱がされて炎上、祭りになっている件について【生成AI】」と題した動画を公開。X（旧Twitter）上で、生成AI「Grok」を用いて女性の写真を加工し、服を脱がせたかのような画像が拡散されている問題について、「本当に良くない」と強い懸念を示した。
動画の冒頭で高須氏は、現在Xでイーロン・マスク氏の新企業xAIが開発した生成AI「Grok」を使い、服を着ている女性の写真を水着姿などに加工する行為が「お祭り状態」になっていると現状を説明。この機能は2023年12月下旬に追加され、無料で誰でも手軽に利用できるという。
高須氏は、具体的な機能として、服を着た人物の写真を「水着にして」と指示するだけで水着姿の画像を生成でき、さらに「小さいビキニにして」といった指示でより露出度の高い画像も作成可能であると解説。生成した画像を動画として動かしたり、他の人物とキスやハグをさせたりすることもできると述べ、未成年者も被害の対象になっている点を問題視した。
この問題に対し、高須氏は「国民は劣化するし、本当に社会のためによくない」と断言。一部に「表現の自由だ」「アップロードせず個人で楽しむなら良い」という意見があることにも触れたが、「作成する時点でアウト」と一蹴した。他人の写真を許可なく加工し肌を露出させる行為は「絶対にダメ」だと述べ、成人・未成年を問わず、法で厳しく規制すべきだとの見解を示した。
