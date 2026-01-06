¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡ÆüÍËÌë¤Ë¹ßÎ×¡Ö¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¶½Ê³¤ÎÀ¼Â³¡¹
ÃæÃ«¡Ö´¶¼Õ¡ª´¶¼Õ¡ª¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤¬5Æü¡¢TBS·Ï¤Î¿Íµ¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡Ê11Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í32ÀïÌµÇÔ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëÃæÃ«¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Æ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Èº£Ç¯5·î¤ÎÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡á³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿³ÊÉÕ¤±¡Ë¤Ç¤â6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«¡£Ì©ÃåÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!¡¡´¶¼Õ¡ª´¶¼Õ¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Ñ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¡ÖÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ¬¸«¤À¡£¡£¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö²æ¤é¤¬Junto¡ª¾ðÇ®ÂçÎ¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¼¡×¡ÖÃæÃ«½á¿Í¤¬¾ðÇ®ÂçÎ¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¥¢¥Ä²á¤®¤ëw¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë