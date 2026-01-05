iOS 26¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢Í×Ìó¤Ï¤Þ¤È¤á¤¹¤®´¶¤¬¤¢¤ë
iOS 26¤ÇÂç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë½ãÀµ¤Î¡ØÅÅÏÃ¡Ù¥¢¥×¥ê¡£
ÄÌÌõ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤äÄÌÏÃ¤ÎÊÝÎ±»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÊÝÎ±¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢iOS 26°Ê¹ß¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿Apple IntelligenceÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ï¿²»¤·¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone¤Î¡ØÅÅÏÃ¡Ù¥¢¥×¥ê¤ÇÄÌÏÃÏ¿²»¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡
Ï¿²»¤·¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍ×Ìó¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØÀßÄê¡Ù¥¢¥×¥ê¢ª¸¡º÷Íó¤Ë¡ÖÄÌÏÃÏ¿²»¡×¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÄÌÏÃÏ¿²»¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ë¡£
Ê¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤¬Í×Ìó¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØÀßÄê¡Ù¥¢¥×¥ê¢ªÄÌÃÎ¢ªApple IntelligenceÆâ¤ÎÄÌÃÎ¤òÍ×Ìó¢ªÅÅÏÃ¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÅÅÏÃ¡Ù¥¢¥×¥ê¤ÇÄÌÏÃ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌº¸²¼¤Ë¡Ø¡Ä¡Ù¥Ü¥¿¥ó¡Ê¤½¤ÎÂ¾¥Ü¥¿¥ó¡Ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥¿¥Ã¥×¡¢¤½¤Î¸åÄÌÏÃÏ¿²»¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÄÌÏÃ¤ÏÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼«Æ°²»À¼¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤éÄÌÏÃÆâÍÆ¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿
ÄÌÏÃ¤ª¤è¤ÓÏ¿²»¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÏÃÆâÍÆ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¡Ø¥á¥â¡Ù¥¢¥×¥ê¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢Ï¿²»¤µ¤ì¤¿²»À¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍ×Ìó¤È¤ÏÊÌ¤Î¥â¥Î¡£½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡²ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆüÄøÄ´À°¤È¡¢´ë²èÆâÍÆ¤ÎÁêÃÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó2Ê¬´ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÏÃÁê¼ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÏ¢ÍíÀè¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÏÃ¤·¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤âÍ¥½¨¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¡¢´Á»ú¤ò´Þ¤á¤ÆÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÊÑ´¹¤¬¤Û¤Ü´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢2¡Á3¥«½êÃ¦»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ï¥¥Ï¥¤·¤¿À¼¤ÇÃý¤ì¤Ð¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ÎÍ×Ìó¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
´Î¿´¤ÊÄÌÏÃÆâÍÆ¤ÎÍ×Ìó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤È¤á¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢µÄÂê¤ÎÉôÊ¬¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌÏÃÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±Äó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Intelligence¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¤ò»î¤¹¤Ù¤¯¡¢Ìó4Ê¬´Ö¤Î²ñÏÃ¤ò¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ÇÏ¿²»¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤âÆâÍÆ¤ò¤«¤Ê¤ê´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤éApple Intelligence¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤ò½¦¤Ã¤ÆÃ»¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËÍ×Ìó¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤ÏChatGPT¤äGemini¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÁªÂò»è¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤¡¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡£
