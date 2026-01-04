TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×Ì¾¸Å²°¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç10Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿66ºÐÃËÀ­¤¬¼«¤éÄÌÊó

¾èÍÑ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿66ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ï¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£