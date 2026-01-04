中国国民の韓国に対する好感が高まったという調査結果が出た。

清華大学によると、清華大学戦略安全保障研究センター（CISS）が最近発表した「2025年中国人の国際安保思想報告書」で、昨年7月と11月の2回にわたり中国本土の18歳以上の国民2000人を対象にアンケート調査した結果、韓国に対する好感度は5点満点の2．61となった。これは前年調査時の2．10より0．51点の上昇だ。

2023年の最初の調査時に2．60だった中国人の韓国に対する好感度は、2024年に2．10に低下したが昨年は上昇した。

調査対象主要国のうち、ロシアに対する好感度が3．48で最も高かった。ただ2023年の3．67と2024年の3．66に続き下落傾向を見せた。ロシアに次いで英国が2．92、欧州連合が2．86、東南アジアが2．74、韓国が2．61、米国が2．38、インドが2．06などの順だった。

高市早苗首相の台湾有事の際の介入示唆発言で対立を生じさせている日本の好感度は1．90で最も低かった。日本はCISSの調査で3年連続中国人の好感度が最も低い国となった。

米国に対する中国人の好感度は2023年の2．19から2024年に1．85と低下したが昨年は2．38に上昇した。「この1年間で米中関係が改善された」と考える回答者の割合も2024年の8．1％から昨年は20．3％と大きく高まった。だが米国の対中戦略の核心が「中国の発展と浮上を抑制しようとするもの」と答えた回答者の割合は78．8％に達した。

また、全回答者の85．1％が中国の対米貿易報復措置を支持すると答えた。支持するという回答者のうちの94．8％が「全面的に支持する」を選んだ。

一方、今回追加された周辺国の好感度調査では、パキスタンが3．34、シンガポールが3．27、マレーシアが3．08、北朝鮮が3．08と点数が高くミャンマーが2．13、インドが2．18、フィリピンが2．35と低かった。