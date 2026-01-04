この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「流産は自分のせい？」は間違い。12人産んだ助産師が語る、自分を責めないために知っておきたいこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「まさか流産・・・この気持ちをどこに持っていければいい？」と題した動画を公開。12人の子を持つ助産師のHISAKOさんが、多くの女性が経験するものの公には語られにくい「流産」について、自身の経験を交えながら解説した。



HISAKOさんはまず、流産は決して珍しいことではないと指摘する。統計上、8回から10回に1回の妊娠が流産に至るとされており、「誰にでも降りかかる可能性がある」と語る。HISAKOさん自身も、23歳で経験した初めての妊娠が「進行流産」だったという。「助産師として知識では知っていたのに、いざ自分が妊娠すると『生まれてくる』と思い込んでいた」と、当時の心境を振り返った。



動画の中で特に強調されているのは、妊娠初期の流産の原因についてだ。HISAKOさんは「初期の流産というのは99.何%っていう確率で受精卵の問題です」と断言。多くの母親が「動きすぎたからかな」「ストレスがあったからかな」と自分を責めてしまうが、そのほとんどは母親の行動とは無関係であり、受精卵が細胞分裂していく過程での偶然の失敗によるものだと説明した。



さらに、赤ちゃんがお腹の中で亡くなっているにもかかわらず、出血や腹痛といった自覚症状がない「稽留流産」についても言及。稽留流産と診断された場合、多くの病院では子宮内の組織を取り除く掻爬（そうは）手術を勧められるが、もう一つの選択肢として「自然に排出されるのを待つ」という方法があることを知っておいてほしいと訴える。



HISAKOさんは、自然排出を待つことは、いつ出血や痛みが始まるか分からない不安を伴う一方で、赤ちゃんの生命力を信じ、自然の力で体外に出てくる過程を見届けることで、心の区切りをつけるきっかけにもなると語る。実際にその選択をした母親から寄せられた「ただただ感動しかありませんでした」という手紙を紹介し、流産という悲しい出来事の中にも、命の尊さを感じる瞬間があることを示した。



流産は誰にでも起こりうることであり、決して母親一人が責任を背負うものではない。動画は、もしもの時に自分自身を責めず、主体的に選択をするための知識と心構えを教えてくれる内容となっている。