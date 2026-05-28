米南部の文化都市ニューオリンズが今世紀中に事実上海に囲まれ孤立するか水没する恐れがあるとの研究結果が出た。研究陣は「すでに戻れない地点を超えた」とし、都市移転を含む長期移住計画をいまから準備しなければならないと警告した。CNNとガーディアンなどによると、国際学術誌「ネイチャー・サステナビリティ」に掲載された研究は、ルイジアナ南部の海岸が海水面上昇とハリケーン強化、地盤沈下、湿地消滅が同時に進んでいる