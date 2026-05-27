2026年度のバレーボール男子日本代表37人が発表された。ネーションズリーグ・アジア選手権・アジア競技大会など国際大会が控えるなか、各ポジションのメンバー争いにも注目が集まる。 本記事では選出された37人の予想序列をポジション別にまとめた。独自の予想ではあるものの、現時点の日本代表メンバーの序列を確認してほしい。 アウトサイドヒッター [写真]=Getty Im